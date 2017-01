Reparatur der Oberleitung : Bahnstrecke Hamburg-Flensburg wieder frei

1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

Alt Duvenstedt | Die Reparaturarbeiten an einer Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Flensburg sind behoben - und der Verkehr zwischen Rendsburg und Owschlag läuft wieder nach Plan. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage von shz.de mitteilte, rollt er seit Sonntagabend, 22 Uhr, wieder normal. Auch Verspätungen sind aktuell nicht mehr zu befürchten.

Betroffen waren die Linien RE7 (Flensburg-Hamburg) und RE74 (Kiel-Husum). Am Freitag hatte ein Lastwagen in Alt Duvenstedt bei Rendsburg die Oberleitung an einem Bahnübergang abgerissen. Ein nachfolgender Regional-Express von Kiel nach Husum wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der Oberleitungsschaden in Alt Duvenstedt bei Rendsburg hatte schon am Freitag den Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Flensburg ausgebremst. Ein mit ausgefahrene Kran fahrender Lkw hatte sich an der Leitung verfangen.

