Sehenswürdigketen in Schleswig-Holstein : 30 Jahre Unesco-Weltkulturerbe Lübeck: Kurzer Fluch und langer Segen

Lübeck | Als „Welterbe“ ist die Hansestadt seit 1987 ausgezeichnet und in diesem Jahr wird der 30. Geburtstag der ersten Welterbestätte im Land begangen. Die war von Anfang an etwas ganz Besonderes. Die Hürden lagen hoch, als Robert Knüppel, damaliger Lübecker Bürgermeister, sich auf den langen Weg machte, seine Stadt auf die Welterbe-Liste zu hieven. Dass sie dorthin gehöre, war für den CDU-Politiker, später Generalsekretär der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und Vorsitzender der Possehl-Stiftung, keine Frage. „Lübeck ist eine der bedeutendsten Städte Europas“, sagte er damals, sagt er heute.

Von insgesamt 41 deutschen Kultur- und Naturerbestätten, die aktuell auf der Unesco-Liste vermerkt sind, finden sich in ganz Norddeutschland bloß fünf.

Weil sich aber auf besagter, bis 1987 ganze 288 Welterbestätten zählender Liste schon Theben, Memphis, Abu Simbel, das Tadsch Mahal, die Ruinen von Persepolis und in Deutschland Prachtbauten wie der Aachener Dom befanden, gab es reichlich Skepsis in der damals noch recht verschlafenen Hansestadt, ob dies zu stemmen sei. Auch in der Unesco war nach ersten Anfragen keine große Begeisterung für die Idee aus dem deutschen Norden signalisiert worden.

Dann der Kracher. Nicht nur das Holstentor oder die Marienkirche mit ihrem weltweit höchsten Backsteingewölbe (38,5 Meter im Mittelschiff), nahezu die gesamte von Trave, Wakenitz und künstlichen Wasserstraßen umschlossene Altstadtinsel fand sich als eines der bedeutendsten Zeugnisse backsteingotischer Baukunst auf der berühmten Liste wieder – eine komplette Altstadt, zum ersten Mal in Nordeuropa – und das auf Augenhöhe mit der Großen Mauer, der Akropolis, dem Domplatz in Pisa, Westminster, die 1987 ebenfalls zu den insgesamt 40 neu vermerkten Orten zählten.

Die Silhouette mit den weithin sichtbaren sieben Türmen wurde da gerühmt, und auch, was sich den meisten Bewohnern und Besuchern der Stadt nicht unmittelbar erschließt: der bis heute erhaltene, bereits wenige Jahre nach der Stadtgründung im Jahr 1143 unter Heinrich dem Löwen angelegte Grundriss mit seinen zwei mittig in Nordsüdrichtung verlaufenden Hauptstraßen, von denen rechtwinklig die Rippenstraßen zu Trave und Wakenitz hinabführen. „Die Altstadt stellt als Gesamtkunstwerk ein hervorragendes Beispiel eines Siedlungsgebietes dar, das einen bedeutsamen Abschnitt in der Entwicklung der Menschheit versinnbildlicht“, hieß es in der Begründung der Welterbe-Kommission.

Für die Lübecker sollte sich das hier und da als Fluch-Hauch, zuvorderst aber als Segen erweisen. Der Tourismus brummt. Gerade wurde das 15. Rekordjahr in Folge ausgerufen. Mit 1,74 Übernachtungen zählte man in Lübeck 2016 fast drei Mal mehr als vor 30 Jahren. Das Leben in der Stadt geht nicht mehr mit der Dämmerung schlafen. „Der Tourismus ist mit einem Umsatz von fast 675 Millionen Euro pro Jahr, einem Beschäftigungseffekt von über 16.000 Vollzeitstellen und einem Steueraufkommen von mehr als 72 Millionen Euro längst eine tragende Wirtschaftssäule und große Erfolgsgeschichte der Hansestadt Lübeck“, heißt es beim Lübeck Travemünde Marketing. Und die Gäste, das wissen die Touristiker, kommen beileibe nicht nur der nahen Ostsee wegen.

Dieses Wissen und vor allem der Welterbetitel verpflichten zum sorgsamen Umgang mit eben dem Erbe. Heißt: Wo gebaut werden soll, wird diskutiert, werden Kompromisse geschlossen, denn der Welterbetitel ist auf Bewährung verliehen. Dass die Diskussionen auch mal architektonische Fragwürdigkeiten zur Folge haben, zeigt der Blick vom Welterbeturm der Petri-Kirche auf das Peek & Kloppenburg-Dach am Markt.

Mit 30 Jahren haftet dem schmückenden Titel an der Trave eine gehörige Portion Normalität an. Das mag auch daran liegen, dass seine Vergabe international eine gewisse Inflation erfahren hat. Die Liste, der das 1975 in Kraft getretene Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt zugrunde liegt, umfasst derzeit 1052 Stätten in 165 Ländern, davon sind 814 Kulturdenkmäler und 203 Naturstätten. Weitere 35 Orte gehören sowohl dem Kultur- als auch dem Naturerbe an.

Wenn in Lübeck alle Welt den Titel im Munde führt, aber auch 2017 nur wenige wissen, was gemeint ist, so liegt das auch am noch immer fehlenden Welterbe-Zentrum, wie es Wismar und Stralsund haben. „Wohin damit?“ ist eine Frage; das Holstentor war schon im Gespräch und der Schrangen, eine Abseite der Fußgängerzone Breite Straße. Wer solch ein Zentrum wovon bezahlt, ist eine weitere Frage. Gefeiert werden soll trotzdem. Zwar wirkt der städtische Internet-Auftritt www.plötzlich30.de zu Beginn des Jubiläumsjahres, als seien die Lübecker kalt erwischt worden vom runden Geburtstag, aber immerhin sind schon mal Stadtführungen, Ausstellungen, Konzerte und Workshops geplant.

Hintergrund: Weltererbe im Norden

Seit 2014 das Biikebrennen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seit 2002 sind bei unseren mecklenburgischen Nachbarn die Altstädte von Stralsund und Wismar gemeinsam in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen, 2011 wurde der Serrahner Buchenwald im Müritz-Nationalpark zusammen mit vier weiteren deutschen Buchenwaldgebieten hinzugefügt. Als Bremer Vertreter stehen Rathaus und Roland seit 2004 auf der Liste und für Hamburg seit 2015 Speicherstadt und Kontorhausviertel mit dem Chilehaus.

Das sind die weiteren Unesco-Weltkulturerben in Schleswig-Holstein und Dänemark

2009 erkannte die Unesco außerdem das Wattenmeer Weltnaturerbestätte an. Es erstreckt sich von den Niederlanden bis nach Dänemark. In Deutschland gehört es neben Schleswig-Holstein zu Niedersachsen und Hamburg. Es ist weitgehend in seinem ursprünglichen Zustand erhalten und ist das vogelreichste Gebiet Europas. Und es gilt als Deutschlands bedeutendster Naturraum.

Christiansfeld, die um 1771 über einen königlichen Blankocheck erstellte Planstadt der Herrnhuter Brüdergemeine in Nordschleswig ist seit 2015 offiziell Träger des Titels. Die auch für ihren Honigkuchen bekannte Stadt nördlich von Hadersleben mit dem architektonisch geschlossenen Stadtbild hatte rund 15 Jahre an der Ernennung gearbeitet, die vom dänischen Kulturministerium gefördert wurde.

Jelling, nordwestlich von Ribe in Jütland, gehört zu den bedeutenden archäologischen Fundplätzen und als Wiegeplatz des Christentums in Nordeuropa. Das Ensemble von Kirche, Grabhügeln und Runensteinen wurde 1994 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. König Harald Blauzahn ließ sich im Jahre 960 taufen und gab wohl daraufhin den den großen „Jellingsten“, einen Runenstein, in Auftrag. Die Inschrift lautet: „König Harald befahl, diesen Stein zu errichten zum Gedenken an Gorm, seinen Vater, und an Thyra, seine Mutter. Der Harald, der (dem) sich ganz Dänemark und Norwegen unterwarf und die Dänen zu Christen machte.“

