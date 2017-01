Zu Fuß auf Tour für die Kultur

1 von 1 Foto: Stange 1 von 1

Die Vorstandsmitglieder des Kulturvereins Holm sind derzeit fleißig im Dorf unterwegs. Im Gepäck haben sie das neue Halbjahresprogramm, das an alle Haushalte verteilt wird. 75 werden per Post verschickt, verrät Vorsitzender Wilfrid Welsch, denn für die Arbeit der Kulturleute interessieren sich zahlreiche Menschen von außerhalb. Das Programm startet erstmalig mit Theater – aber nur für diejenigen, die bereits Tickets gekauft haben. Denn die beiden Sonderaufführungen der Komödie „. . .und das am Hochzeitsmorgen!“ der Theaterwerkstatt sind ausverkauft. Für den Auftritt des Kammerorchesters Pinneberg am Sonnabend, 14. Januar, gibt es hingegen noch Tickets.

Das Pinneberger Ensemble sollte eigentlich schon 2016 in Holm gastieren. Allerdings wurde der Auftritt kurzfristig wegen eines Todesfalls abgesagt. Das Kammerorchester unter der Leitung von Maike Mechelke bietet unter dem Titel „Walzer, Tango & Co.“ ein heiteres Konzert. Die Melange aus fröhlichen Kompositionen der Klassik und Werken mit Salonmusikcharakter bietet Arbeiten von Joseph Haydn, Jacob Gade, Luigi Boccherini und anderen. Der Auftritt im Dörpshus, Im Sande 1b, beginnt um 19 Uhr. Die Karten kosten für Mitglieder zehn Euro, für Gäste zwölf Euro.

Mit einem kriminalistischen Klassiker geht es am Mittwoch, 18. Januar, weiter. Barbara Werther, Chefin des Literaturkreises, hält anlässlich des 40. Todestags des deutschen Dichters Carl Zuckmayer einen Vortrag über sein Leben und Werk. Anschließend wird eine werkgetreue Verfilmung der Fastnachtsbeichte gezeigt. Der Eintritt ist frei, für eine Spende ist der Verein dankbar.

Zu einer Klangreise quer durch die Welt und über die sieben Weltmeere lädt das Elbe Saiten Quartett für Freitag, 24. Februar, ein. Das Konzert der vier Gitarristen beginnt um 19.30 Uhr. Tickets kosten zehn Euro für Mitglieder und zwölf für Gäste. Opernfreunde kommen am Sonntag, 5. März, auf ihre Kosten. Bei einem DVD-Abend wird Giacomo Puccinis „La Bohème“ präsentiert, und zwar in einer Inszenierung aus der Mailänder Scala von Franco Zeffirelli mit Herbert von Karajan als Dirigent. Jürgen Koch gibt eine Einführung zum historischen Umfeld. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Jahreshauptversammlung ist für Dienstag, 7. März, geplant. Beginn ist um 20 Uhr. Zitate von Shakespeare und der Bibel stehen bei der Veranstaltung zum Welttag des Buches im Mittelpunkt, zu der Werther für Sonnabend, 22. April, einlädt. Beginn ist um 19 Uhr. Für Sonnabend, 10. Juni, ist der Auftritt von Zauberer Franz Orth geplant, und für Sonntag, 2. Juli, ein Vortrags- und Filmabend über Herrmann Hesse, der an diesem Tag 140 Jahre alt geworden wäre. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Kulturausflug am Sonnabend, 24. Juni, führt nach Ludwigslust und Redefin. Kosten: 30 Euro. Anmeldung bei Evelin Schurz unter Telefon (0 41 03) 8 19 80.

www.kulturverein-holm.de