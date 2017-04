Nach Unfall : Zeitweise Sperrung auf der Pinneberger Straße

Holm | Zwei Autos sind am Mittwochmorgen in einen Unfall auf der Pinneberger Straße zwischen verwickelt worden. Nahe des Holmer Kreisels in Richtung Wedel kam es danach zu einer Sperrung, die zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Bis die Einsatzkräfte die Unfallbeteiligten versorgt hatten, blieb die Sperrung bestehen.

von shz.de

erstellt am 26.Apr.2017 | 10:34 Uhr