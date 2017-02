Bombenentschärfung am Sonnabend : Wedel: Hunderte müssen ihre Wohnungen räumen

1 von 1 Foto: Oliver Gabriel 1 von 1

Wedel | Eine am Mittwoch bei Bauarbeiten in Wedel an der Industriestraße/Ecke Tinsdaler Weg gefundene Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe wird Sonnabend vor Ort entschärft. Dazu wird über die Mittagszeit in einem Radius von 500 Meter um den Fundort nahe der Zufahrt zum Businesspark eine Sperrzone eingerichtet, die bis 12 Uhr evakuiert sein soll.

Laut dem Gefahrenabwehrstab, der Donnerstag tagte, müssen etwa 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Versorgung der Betroffenen übernimmt das DRK in der Gebrüder-Humboldt-Schule. Unternehmen innerhalb der Sperrzone müssen ihren Betrieb einstellen. Der Sicherheitsbereich wird für den Verkehr komplett gesperrt. Spätestens um 15 Uhr soll der Einsatz beendet sein.

Aktuell geht von dem Blindgänger laut Kampfmittelräumdienst keine Gefahr aus. Im Rathaus wird für weitere Informationen ein Bürgerinfo-Telefon unter 04103-707240 und 707241 eingerichtet.

von Oliver Gabriel

erstellt am 09.Feb.2017 | 15:42 Uhr