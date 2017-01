Gedenken an der Elbe : Wedel bekommt neue Stolpersteine

1 von 1 Foto: Julian Willuhn 1 von 1

Wedel | Im Dezember 2015 wurden zum ersten Mal drei Stolpersteine in die Wedeler Erde gesetzt. Jetzt steht die Verlegung zwei weiterer Gedenksteine an. Die Projektgruppe von Schülern der Gebrüder-Humboldt-Schule, die damals die Lebensläufe der Opfer recherchiert, Spenden eingeworben und das ganze Projekt durchgeboxt hatten, ist aufgelöst. Aber Lehrerin Sonja Strecker hat weitergemacht. „Die Schicksale haben mich einfach nicht losgelassen“, bekennt die Pädagogin.

Gunter Demnig verlegte die ersten Stolpersteine mit behördlicher Genehmigung 1997. Die mit einer Messingplatte versehenen Betonsteine werden von Demnig und dem Bildhauer Michael Friedrichs-Friedländer in Handarbeit hergestellt. Diese Art der Fertigung soll einen bewussten Gegensatz zum industrialisierten Massenmord im Dritten Reich darstellen. Mittlerweile sind die Gedenksteine in 750 Gemeinden in 18 Staaten verlegt worden. Die Stolpersteine sind das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

Die Recherche sei diesmal deswegen schwieriger gewesen, weil sich bei einem Betroffenen, nämlich bei Franz Hinrich Borchert , „ganz viele schwarze Punkte im Lebenslauf“ auftaten, erklärt Strecker. Und weil der Wedeler Arbeiter Anfang 1937 in der Heilanstalt Neustadt starb, zwei Jahre bevor das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten, der organisierte Krankenmord, begann. Ist er ein Opfer der Nationalsozialisten und erfüllt er dann die Kriterien für einen Gedenkstein, lautete die Frage, die es zu klären galt.

Mit Hilfe von Karin Richert aus dem Team des Stolperstein-Initiators Gunter Demnig konnte Strecker den Tod des 24-jährigen Epilepsiekranken dennoch mit der von den Nazis staatlich organisierten Tötung so genannten lebensunwerten Lebens in Zusammenhang bringen. Gleich nach der Machtergreifung 1933 wurden die Heilanstalten „rapide schlecht versorgt“, erklärt die Lehrerin. Medikamente und Verpflegung wurden stark rationiert: „Borchert kann keines natürlichen Todes gestorben sein“, lautet deshalb die Schlussfolgerung.

Im September 1936 wurde der verheiratete Borchert in die Neustädter Anstalt eingeliefert. Sein Todesdatum blieb trotz intensiver Nachforschungen jedoch lange ungewiss. Ein Enkel aus Heist hatte Strecker erzählt, dass Borchert in den 1940ger Jahren in Schleswig gestorben sei. Und das Landesarchiv in Schleswig mauerte. Krankenakten könnten auch heute noch nicht offengelegt werden, so die Begründung, da möglicherweise „schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter“ berührt würden. Selbst Angehörige haben kein Einsichtsrecht. Es sei denn, sie können gesundheitliche Gründe anführen, erklärt Strecker. Eine Geburtsurkunde mit dem Sterbedatum lieferte schließlich den Beweis, dass Borchert in der Heilanstalt in Neustadt war und wann er starb.

Gertrud Julie Fanny Kroll, das zweite Opfer, dem im Februar ein Stolperstein gesetzt wird, hatte wahrscheinlich den Babyblues, berichtet die Lehrerin. Die 1895 in Thüringen geborene Fanny Schwarzbach zog mit ihrer Familie nach Wedel und heiratete hier 1920 Johann Kroll, mit dem sie innerhalb von neun Jahren fünf Kinder bekam. Das vierte kam krank zur Welt. Der Mutter wurde nahegelegt, keine Kinder mehr zu gebähren. Mit dem fünften stellten sich schwere postnatale Depressionen ein, was damals als Nervenkrankheit behandelt wurde. Fanny Kroll hatte versucht, ihren Sohn zu ersticken. Ihr Mann hatte dies verhindert. 1929 wurde die Mutter in die Landesheilanstalt verbracht. Johann Kroll ließ sich 1931 scheiden und heiratete 1932 die Haushälterin, um die Kinder versorgt zu wissen. Fanny Kroll starb 1944 in der Heilanstalt in Landsberg im heutigen Polen, wohin sie 1941 verlegt worden war.

Über Fanny Kroll fand Strecker auch deswegen so viel mehr heraus, weil deren Schwiegertochter sich sehr mit ihrem Schicksal beschäftigt hat. Das sei nicht selbstverständlich. Häufiger blieben Euthanasieopfer ein Familiengeheimnis mit Schweigegelöbnis, erklärt Strecker. Borcherts Enkel und Krolls Schwiegertochter sind zur Steinlegung eingeladen.

Die beiden Stolpersteine für die zwei Opfer des NS-Regimes werden am Mittwoch, 22. Februar, verlegt. Um 13 Uhr beginnt Künstler Gunter Demnig mit der Verankerung des Gedenksteins für Franz Hinrich Borchert in der Rudolf-Höckner-Straße 1. Danach wird der Stein für Gertrud Kroll im Breiten Weg 103 gesetzt. Die Projektgruppe der Gebrüder-Humboldt-Schule freut sich über zahlreiche Gäste. Gern kann jeweils eine Blume zum Gedenken mitgebracht werden, sagt Sonja Strecker.

von Inge Jacobshagen

erstellt am 05.Jan.2017 | 16:15 Uhr