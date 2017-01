Volles Haus für die Kosaken

1 von 1 Foto: Heer 1 von 1

Viele Gäste waren am Donnerstagabend bereits eine Stunde vor dem Beginn des Konzerts in die Dreikönigskirche in Haselau geströmt, um sich auf die Spuren der russischen Seele zu machen. Die Maxim Kowalew Don Kosaken hatten sich angekündigt und mehr als 130 Zuhörer waren ihrem Ruf gefolgt. Gleich mit ihrem ersten Lied, einem alten russischen Kirchengesang, verwandelten die sieben Männer in der traditionellen schwarzen Uniform mit Kosakenhemd, Gürtel und Schultergurt, einer weiten Reiterhose mit roten Streifen an den Seiten, die in die glänzenden Stiefel gesteckt wird, die Kirche in ein von russisch-orthodoxer Sakralmusik und sehnsuchtsvollen russischen Volksweisen widerhallendes Gotteshaus. Mit Hingabe und voller Stolz verkörpern die russischen Sänger den seit dem 16. Jahrhundert andauernden Kampf nach Selbstverwaltung und Freiheit der Kosaken.

Noch heute sind in ihrem vielstimmigen, aus tiefem Herzen kommenden Gesang von Basso-Profondo, Bass- Bariton, Bariton und Tenor die längst vergangenen Zeiten von zermürbenden Kriegen und der Sehnsucht nach Selbstbestimmung zu spüren. Auf technisch brillantem Niveau ließ der musikalische Leiter Maxim Kowalew die traditionelle Musik der Kosaken mit ihrem Klangkörper voller Melancholie in ihrer ganzen Kraft wieder aufleben. Im ersten Teil des Konzertes berührten die Don Kosaken die Gäste mit Kirchenliedern, wie etwa dem „Ave Maria“ von Bach / Gounod oder auch dem „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Dmitri Stepanowitsch Bortnijanskij. Im zweiten Teil begeisterten russische Weisen, zum Teil mit Akkordeonbegleitung, das Publikum. Lieder wie „Katjuscha“ oder der „Kosakenmarsch“ wurden beschwingt gesungen. Aus dem Publikum waren immer wieder tiefe Seufzer des Entzückens zu hören und viel Applaus bei den bewegenden Soloeinlagen der begnadeten Sänger. Mit „Kalinka“ endete das berauschende Konzert.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen