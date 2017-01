Viel Spaß und Schnittchen

vergrößern 1 von 2 Foto: Heer (2) 1 von 2

Es war die letzte Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Haseldorfer Marsch, die Inga Marckmann am Donnerstag im Haselauer Landhaus als Vorsitzende leitete. Ebenso wie die Vize-Chefin Birgit Tronnier wird sie nur noch in diesem Jahr im Amt bleiben. Nach 19 Jahren sei 2018 Schluss mit der Arbeit im Vorstand und Zeit für eine Nachfolgerin, erklärte Marckmann, wobei sie aber betonte, wie viel Freude ihr diese Arbeit bereitet habe:

„Ich habe viel gelernt und kann die Arbeit im Vorstand nur jedem empfehlen, es macht ganz viel Spaß, bei Besprechungen gibt es Wein und Schnittchen und alles ohne Zickenkrieg!“

Zum Glück stehen bereits zwei Anwärterinnen in den Startlöchern, so dass der Fortbestand des Vereins sicher ist. Zurzeit hat der Verein 286 Mitglieder, wobei es aus Altersgründen im vergangenen Jahr fünf Austritte gab, dafür aber zwölf neue Mitglieder geworben werden konnten. Landfrauen mit 25-jähriger Erfahrung sind Elfriede Schuldt, Maren Plüschau, Ingrid Ossenbrüggen, Dörte Brügmann und Marianne Riedemann, die an diesem Abend dafür geehrt wurden. Zuvor hatte die Vize-Kreis-Verbandsvorsitzende Frauke Brinckmann nach der Einstimmung auf den Abend mit Knackwürsten und Kartoffelsalat 94 Gäste begrüßt.

Schriftführerin Erika Dannenberg lieferte einen prallen Vereinsbericht mit Bildern aus 2016 und Kassenwartin Marlies Ruser hatte einen positiven Kassenbericht vorzuweisen. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Wahl einer Nachfolgerin der bisherigen Beisitzerin Anke Behnert, die sich mit Dank und einer Kiste Wein für den Vereinsvorstand verabschiedete. Neu ins Amt wurde einstimmig Claudia Ebinger aus Haseldorf gewählt, Frauke Krohn bleibt Beisitzerin. >

www.landfrauen-haseldorf.de





