Unsere heimische Natur erleben

Im Mai explodiert die Natur – sie strotzt vor Kraft und Farbe. Deswegen haben die Veranstaltergemeinschaft und die Sparkassen Finanzgruppe den sogenannten „Wonnemonat“ auch ausgesucht, um den „Aktionsmonat Naturerlebnis“ durchzuführen. Im Zuge dessen werden in ganz Schleswig-Holstein 675 Exkursionen angeboten, im Kreis Pinneberg sind es 22 – zehn davon in der Region Wedel.

„Die Menschen wissen immer weniger über ihre Umwelt“, berichtet Bettina Watermann, Referentin des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein. Das betreffe nicht einmal nur die Jüngsten: „In Bezug auf die heimischen Pflanzen- und Tierwelt unterscheidet sich das Wissen der Eltern sogar oft kaum von dem der Kinder“, weiß sie zu berichten. Ziel des Aktionsmonats sei es, in Form spannender Angebote, dieser Wissenserosion entgegenzuwirken. Und der Wissensdurst ist groß: Hatte die inzwischen größte Veranstaltungsreihe des Landes in Sachen Natur und Umwelt im Gründungsjahr 2006 noch 72 Naturausflüge im Angebot, die von etwa 500 Teilnehmern wahrgenommen wurden, so waren es 2016 bereits 675 Exkursionen mit 8000 Teilnehmern.

Angeboten werden diese Ausflüge von örtlichen Volkshochschulen, Vereinen, Verbänden und freiberuflichen Exkursionsbegleitungen: Jeder Exkursionsleiter sei fachlich absolut kompetent, so Watermann: Förster, Bauernhofpädagogen oder zertifizierte Landschaftsführer übernähmen die Bildungsaufgabe. Kostenlose Angebote gibt es für Schulen und Kitas, Privatpersonen zahlen eine Teilnahmegebühr. Programmhefte liegen in allen teilnehmenden Institutionen sowie in den Sparkassenfilialen aus. Zudem ist es online unter aktion-naturerlebnis.de abrufbar.

Ganz neu engagiert sich die Stadtsparkasse Wedel als Förderer der Aktion. „Wir tun viel für die Bildung, insbesondere aber die Digitalisierung in Schulen“, erläutert Carsten Dürkob, Pressesprecher der Wedeler Stadtsparkasse. „Uns ist aber bewusst, dass Kinder sich zwar immer besser mit der Technik auskennen, aber eine Buche nicht mehr von einer Eiche unterscheiden können.“ Ausgleichend wolle man auf diesem Wege Natur- und Bewegung fördern.