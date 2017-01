Jahreshauptversammlung : TSV-Vorstand bekommt grünes Licht

1 von 1 Foto: Andrea Stange 1 von 1

Holm | Die Würfel sind gefallen: Bei der – aufgrund einiger Dissonanzen – im Vorfeld mit Spannung erwarteten Jahreshauptversammlung der Fußball-Abteilung des TSV Holm haben sich die Mitglieder mehrheitlich für den vom Hauptvorstand des Gesamtvereins aufgezeigten Weg entschieden. Neu in den Vorstand gewählt wurden als Abteilungsleiter Jens Nicolai und Peter Schlegel als Schriftwart.

Nach der Versammlung atmete TSV-Vorsitzender Jon Lüers durch: „Es war ein langer Weg, dass vom Hauptvorstand favorisierte Konzept durchzusetzen, denn es gab innerhalb der Fußball-Abteilung erhebliche Widerstände.“ Während der Vorstand die Lösung, weiteres Führungspersonal für die Fußball-Abteilung und einen neuen externen Liga-Trainer zu holen, propagierte, wollten andere Mitglieder der Fußball-Abteilung, dass die derzeitige A-Jugend im Sommer 2017 die einzige neue Liga-Mannschaft wird. „In unzähligen Gesprächen hat der Hauptvorstand versucht, alle aktuell agierenden Personen und Mitglieder mitzunehmen. Leider wollten nicht alle unseren Weg mitgehen, weil sie andere Pläne hatten“, so Lüers.

Fakt ist: Nun hat die neue Abteilungsleitung Fußball von der Mehrzahl der Mitglieder grünes Licht für den Weg bekommen und ist zuversichtlich, in Kürze einen Übungsleiter und einen Betreuer für die zukünftige Liga-Mannschaft sowie eine weitere Verstärkung für die Leitung der Fußball-Abteilung präsentieren zu können. „Diesbezüglich ist noch nichts in Stein gemeißelt ‒ aber die neue Abteilungsleitung befindet sich gemeinsam mit dem Hauptvorstand in aussichtsreichen Gesprächen“, so Lüers. Und er betonte: „Ich hoffe, dass wir bald Einigung erzielen und Verträge unterschreiben werden.“



von Johannes Speckner

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen