Microsoft-Masche : Telefon-Betrüger haben Wedeler im Visier

Joachim Rosenoegger, Microsoft Digital Crimes Unit, warnt in einem Blog-Eintrag vom 24. Oktober 2016 auf microsoft-politik.de vor Betrugsversuchen im Namen von Microsoft. Microsoft führe unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonate durch, um schadhafte Geräte zu reparieren, und fordere per Telefon keine persönlichen oder finanziellen Daten an. Zudem frage das Unternehmen niemals aktiv nach Kreditkarteninformationen, um die Echtheit von Office oder Windows zu verifizieren und kontaktiere Nutzer nicht ungefragt, um über Sicherheitsupdates zu informieren.

Rosenoeggers Tipps für Betroffene: „Beenden Sie derartige Telefongespräche so schnell wie möglich und erwerben oder installieren Sie keine Fremdsoftware auf ihrem Endgerät. Fragen Sie den Anrufer, ob für das Gespräch oder den Service irgendwelche Gebühren anfallen. Wenn ja, beenden Sie das Telefonat sofort. Geben Sie niemals während eines solchen Gesprächs einen Fernwartungszugriff auf Ihr Endgerät frei. Falls Sie auf Drängen des Anrufers oder durch Anweisungen im Internet bereits Software installiert haben, trennen Sie das Gerät so schnell wie möglich vom Netz. Kümmern Sie sich um die Beseitigung der installierten Software und ändern Sie von einem sicheren Gerät aus Ihre Passwörter, speziell für Ihren Online Banking-Account.“ https://www.microsoft-politik.de/de-de/politik/blog/article.aspx?id=2020