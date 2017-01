Nach Schließungsankündigung : Stadtsparkassen-Vorstandsvorsitzender Marc Cybulski: „Es ist ein schmerzhafter Eingriff“

1 von 1 1 von 1

Wedel | „Wir können keine Strukturen aufrecht erhalten, die unsere Kunden nicht nachfragen“: Mit diesen Worten kündigte Stadtsparkassen-Vorstandsvorsitzender Marc Cybulski gestern einschneidende Veränderungen eben jener Strukturen des Wedeler Geldinstituts an. Die Formel dafür lautet: Ausbau der Digitalisierung, Abbau der mitarbeitergestützten Service-Leistungen in der Fläche, die immer weniger genutzt würden. Konsequenz: Noch im laufenden Jahr wird die Geschäftsstelle an der Doppeleiche geschlossen. Die Filiale am Hasenkamp in der Moorwegsiedlung wird ebenfalls noch 2017 reduziert auf den Selbstbedienungs-Bereich (SB) mit Geldautomat, Kontoauszugdrucker und Überweisungsterminal.

„Es ist ein schmerzhafter Eingriff, aber ein wichtiger Schritt zum Erhalt unserer eigenständigkeit“, sagte Cybulski. „Wir folgen damit einer wirtschaftlichen Notwendigkeit.“ Das Einsparvolumen durch die für das vierte Quartal 2017 geplante Filial-Reduzierung liegt laut Cybulksi im hohen sechsstelligen Eurobereich pro Jahr. Der Vorstandschef betont dabei „Uns geht es gut.“ Auch wenn Faktoren wie der Kostendruck durch die Niedrigzinsphase spürbar seien. Die Stadtsparkasse wäre jedoch nicht 140 Jahre alt geworden, wenn man nicht stets auf Trends reagiert hätte.

Ein solcher „Megatrend“ sei die Digitalisierung, die die Stadtsparkasse stetig ausbauen wolle. Als Beispiele nannte Cybulski das digitale Postfach, WhatsApp-Kommunikation mit Kunden und kontaktlose EC-Karten-Zahlung. Erst im September habe die Stadtsparkasse ihre Online-Filiale neu aufgesetzt. Seitdem habe es bereits 1,2 Millionen Zugriffe auf die Internet-Seite gegeben. Allein 10 000 Online-Überweisungen zähle das Geldinstitut mit 12.000 privaten Girokonten aktuell pro Monat. Und auch der SB-Bereich boomt.

Beispiel Filiale im Moorweggebiet: Dort stünden 300 Vorgängen an den Selbstbedienungs-Terminals lediglich 30 persönliche Service-Kontakte mit den Mitarbeitern gegenüber. Ein Verhältnis, das institutsweit zu beobachten sei, so Cybulski. Auch deshalb ist für ihn klar: Ganz auf die Präsenz in der Moorwegsiedlung zu verzichten, wäre falsch.

Den kompletten Verzicht auf die Doppeleiche dagegen begründete er mit der räumlichen Nähe zum Haupthaus in der Gorch-Fock-Straße 2. Was mit den Immobilien geschehen soll, die der Stadtsparkasse gehören, ist laut Cybulski noch völlig offen. Auch einen möglichen Verkauf schloss er nicht aus. Der Vorstandsvorsitzende betonte gestern, dass der Filial-Rückbau nicht mit betriebsbedingten Kündigungen einher gehen solle. Die betroffenen acht Mitarbeiter werden in die Gorch-Fock-Straße geholt. Allerdings würde durch natürliche Fluktuation die Personalkapazitäten moderat zurückgefahren. Derzeit beschäftigt die Stadtsparkasse 102 Mitarbeiter. Sie wurden Anfang der Woche über die geplante Neustrukturierung informiert.

Keine Abstriche werde man bei der Beratung machen, betonte Cybulski. Bei Wertpapieren, Baufinanzierungen oder Altersvorsorge werde nach wie vor das persönliche Gespräch gesucht und angeboten. Mit drei Standorten – neben der Moorweg-Filiale ist und bleibt die Stadtsparkasse mit einer Niederlassung mit Personal im Familia-Fachmarktzentrum vertreten – bleibe das Institut stärkster Anbieter am Ort. Die Sparkasse sei zudem in Gesprächen mit der Stadt Wedel, um auch in Elbenähe einen SB-Bereich einrichten zu können.

von Oliver Gabriel

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:15 Uhr

