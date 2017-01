Schließungen : Stadtsparkasse Wedel dampft ihr Filialnetz ein

1 von 1 1 von 1

Die Stadtsparkasse Wedel kündigt deutliche Einschnitte beim Filialnetz an. Wie Vorstandsvorsitzender Marc Cybulski am heutigen Dienstag mitteilte, wird die Filiale an der Doppeleiche geschlossen. Die Filiale am Hasenkamp im Moorweggebiet wird zurückgebaut und nicht länger mit Sparkassen-Mitarbeitern besetzt sein. Dort soll mit Kontoauszugsdrucker, Überweisungsterminal und Geldautomat ein Selbstbedienungsbereich (SB) erhalten bleiben. Die Stadtsparkasse spart durch diesen Schritt laut Cybulski einen hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr. Der Rückbau soll im vierten Quartal 2017 erfolgen.

Cybulski begründete die Entscheidung mit wirtschaftlichen Aspekten wie Kostendruck durch die anhaltende Niedrigzinsphase sowie mit einem veränderten Kundenverhalten durch zunehmende Digitalisierung. Während die Nutzung der Online-Filiale und der SB-Bereiche stetig zunehme, sei der persönliche Service stark rückläufig. Digitale Angebote sollen daher ausgebaut werden.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen mit den Streichungen nicht einhergehen. Die acht betroffenen Mitarbeiter werden laut Cybulski ins Haupthaus in der Gorch-Fock-Straße 2 geholt. Einzige weitere mitarbeiterbesetzte Niederlassung ist dann die Filiale im Famila-Zentrum an der Rissener Straße.

von Oliver Gabriel

erstellt am 10.Jan.2017 | 15:22 Uhr

