Fahndung : Spielcasino in Wedel überfallen

Wedel | Am späten Mittwochabend hat ein bislang noch unbekannter Mann ein Spielcasino in der Mühlenstraße überfallen und ausgeraubt. Gegen 23.20 Uhr betrat er die Spielhalle, bedrohte eine 51-jährige Aufsicht und einen Gast mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Danach verließ der vermummte Täter samt Beute das Gebäude und flüchtete zu Fuß in Richtung Riststraße. Er entkam mit einer dreistelligen Summe an Bargeld.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit zehn Streifenwagen ein, blieb aber erfolglos. Jetzt suchen die Beamten weiter nach dem Täter. Er ist etwa 1,65 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der mit einem schwarzen Tuch vermummte Mann sprach deutsch mit Akzent. Er trug eine dunkle Jeans, schwarze Schuhe mit weißem Aufdruck und hellgraue Handschuhe. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen.

erstellt am 05.Jan.2017 | 16:14 Uhr

