Integration : Rossmann will bessere Ausstattung der VHS

Wedel | Lob für die Förderung von Integration und Grundbildung von dort, wo über Programme und Geldmittel wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter der SPD aus Elmshorn, informierte sich mit seinem Haseldorfer Landtagskollegen Thomas Hölck sowie Wedels SPD-Fraktionschefin Sophia Jacobs Emeis und Parteivorsitzendem Lothar Barop über Sprachförderung und Intergrationsangebote sowie Förderungen der Alphabetisierung an Wedels Volkshochschule. Fazit: Absolut anerkennenswert, was das Team um Leiterin Cornelia Mayer-Schwab leistet. Und: Trotz erster Hürden, die laut Rossmann genommen sind, seien noch weitere Ideen und Gelder gefragt, um die Aufgaben schultern zu können.

Stichwort Integration: Von 100 Deutschkursen in 2015 auf 120 im vergangenen Jahr mit zuletzt 1800 Teilnehmern gegenüber 1300 Anmeldungen in 2015 hat die VHS ihr Angebot ausgeweitet. Etwas mehr als die Hälfte der Kurse ist laut Mayer-Schwab gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Mit Erhöhung der Honorare für Lehrkräfte von 23 auf nun 35 Euro sei dort ein großer Sprung nach vorn gemacht worden, so Rossmann, der auch Vorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbands ist. Was jedoch noch fehle, sei eine bessere Anerkennung des Mehrbedarfs an Personalressourcen für Koordination, Verwaltung und Beratung.

Tatsächlich musste Mayer-Schwab feststellen, dass die mit der Honorarerhöhung verbundene Aufstockung der Vergütung pro Unterrichtsstunde und Teilnehmer nicht auskömmlich ist: „Das fängt die Kosten nicht auf“, sagte die VHS-Leiterin. Gerade Integrationskurse bedeuten ein hohes Maß an Beratung, so Mayer-Schwabs Stellvertreterin Claudia Bolsinger. Aktuell werde ein kompletter Tag in der Woche von 9 bis 17 Uhr pausenlos beraten, auch weil Bedürfnisse und Sprachfähigkeiten individuell ganz unterschiedlich seien.

Auch müsse eine kontinuierliche Teilnahme gewährleistet werden. Problem: Brechen Teilnehmer eines Kurses weg, bleibt der finanzielle Ausfall beim Bildungsträger hängen. „Dieses Risiko tragen wir“, so Mayer-Schwab. Eine Pflicht, die Kurse anzubieten, gebe es nicht. „Aber das ist unsere soziale Verantwortung, und die Nachfrage ist da“, sagt sie.

„Der Bund muss auch in die Leistungsfähigkeit der Träger investieren“, so Rossmann. Integration und Deutschunterricht seien eine gesamtstaatliche, keine kommunale Aufgabe. „Diese Diskussion müssen wir bundesseitig führen.“ Gleiches gelte für die über einen Rechtsanspruch auf weitergehende Sprachförderung über das Deutsch-Zertifikat B1 hinaus, das Voraussetzung für Einbürgerung und Berufsausbildung ist. Hölck nannte Integrationsarbeit, wie sie in Wedel an der Volkshochschule geleistet wird, einen wichtigen Gegenpol zu Ablehnung und Hass.

In Sachen Alphabetisierung stellte Rossmann heraus, dass die VHS Wedel sich als eine von fünf Volkshochschulen des Landes am Leitprojekt Alpha-Kommunal beteilige. Ziel ist die Entwicklung von Materialien und Strategien, um das Thema Grundbildung publik zu machen und Betroffene zur Kursteilnahme zu bewegen. Dies geschieht unter anderem über Vernetzung mit Institutionen vor Ort wie Kitas, Schulen oder Betriebe, erläuterte Silke Wienecke, Fachbereichsleiterin Fremdsprachen, Kultur und Grundbildung an Wedels VHS. Ein Grundproblem sei die Scheu der Betroffenen, Angebote anzunehmen.

Das spiegelt sich in den Zahlen: Vier Alphabetisierungskurse für Nicht-Migranten bietet die VHS Wedel pro Jahr an. Im Durchschnitt wird ein Kursus von vier bis sechs Teilnehmern besucht. Verschwindend wenig angesichts von knapp 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland und damit statistisch 3000 allein in Wedel. „Wir brauchen mehr kreative Ideen, wie wir diese Riesenzahl von Menschen effektiv erreichen können.“

Eine sieht Hölck in einer Alphabetisierungsprämie für die verbindliche Teilnahme an Schulungen. Rossmann nannte etwa Hauslehrer als Hilfen für Menschen, die Online-Schulungen wahrnehmen wollten. Für ihn ist zudem klar: 180 Millionen Euro vom Bund, der 2015 bis 2025 zur Alphabetisierungsdekade erklärt habe, sei „entschieden zu wenig“.



von Oliver Gabriel

erstellt am 07.Jan.2017 | 14:00 Uhr