Wedeler Passage : Revitalisierung auf der Zielgeraden

Wedel | Die Wedeler Passage: Jahrelang war sie das Beispiel für Dauerleerstand und die Grenzen der Stadt in Sachen Attraktivitätssteigerung der Bahnhofstraße. Die Zeiten sind vorbei. „Wir hoffen auf eine Vollvermietung zum 1. Mai“, verkündete gestern Claudia Schreiner-Müller beim MIT-Unternehmerfrühstück in dem 1980er-Jahre-Bau am südlichen Ende von Wedels Bahnhofstraße.

Aktuell will die Inhaberin von Kirchstein Immobilien, die mit Management und Vermarktung des Wohn- und Gewerbekomplexes in der Bahnhofstraße 50 - 54 beauftragt ist, den Mietvertrag für die verbliebe große Ladenfläche links vom Nebeneingang eintüten. Ihr Verhandlungspartner: die Restaurant- und Lieferservicekette Asiahub, die unter anderem am Blankeneser Bahnhof und vor kurzem auch in Tornesch Läden eröffnet hat. Auf der Fläche rechts im Penny-Entree eröffnet eine Wedeler Unternehmerin ein Nagelstudio. Blieben 120 Quadratmeter Büro-Flächen im ersten Obergeschoss, die Schreiner-Müller aktuell vermarktet. Aussichtsreich, sollte man mutmaßen bei für Bahnhofstraßenverhältnisse günstigen zehn Euro pro Quadratmeter für Büros und ab 14 Euro für Gewerbe.

Rund 4000 der 12 200 Quadratmeter sind Laden-, Büro- und Praxisflächen, der Rest Wohnungen und Tiefgarage. Die ist bereits auf der Besucherebene saniert und mit einer Schranke versehen., um das Problem der Fremdparker zu lösen. Das untere Parkdeck mit vermieteten Plätzen steht noch aus.

1,5 Millionen Euro Investitionssumme

Gut eine Million Euro sei bereits in die Revitalisierung geflossen, so Schreiner-Müller. Insgesamt 1,5 Millionen sind es laut Kalkulation, wenn der Prozess 2018 abgeschlossen ist. Neben dem Umbau des Nordflügels für den Textildiscounter Kik und weiteren Flächenmoderniserungen wird unter anderem in Brandschutz sowie die Fassadensanierung investiert.

Rund zehn Jahre lang hatte die Passage, die in den 1980er Jahren von der Hamburg-Mannheimer gebaut und gehalten wurde, immer wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Zwar war nach dem Auszug von Edeka-Marktinhaber Volker Klein, der bis 2007 einen Bona-Markt dort betrieb, mit Penny ein neuer Ankermieter gefunden. Ebenfalls 2007 jedoch hatte eine französische Fondsgesellschaft den Komplex übernommen. Seither stockte die Vermarktung, Einzelflächen wurden nur vorübergehend belebt, Interessenten beklagten fehlende Ansprechpartner. 2015 dann die Wende mit Unterzeichnung des Kaufvertrags durch eine Hamburger Kaufleute-Familie inklusive aktiver Vermarktung und dem Ziel, den Komplex langfristig zu halten. Ein schwieriges Objekt mit 60 Prozent Leerstand, so Schreiner-Müller. Doch damit habe man Erfahrung. „Es ist toll, zu sehen, wie wieder Leben reinkommt und dass die Bahnhofstraße nicht bei Kaland abgeschnitten wird“, freut sie sich über die Erfolge.

von Oliver Gabriel

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:00 Uhr

