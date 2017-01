„Altstadtquartier am Steinberg“ : Rehders nächster großer Wurf

1 von 1 Foto: Rehder Wohnungsbau 1 von 1

Wedel | Nach dem Projekt „Wiedepark“ mit rund 100 neuen Wohnungen nimmst sich Rehder Wohnungsbau den südlichen Teil des Plangebiets zwischen Rist-Gymnasium und Wiedestraße vor: Insgesamt 140 Wohnungen sollen mit dem Projekt „Altstadtquartier am Steinberg“ auf 2,5 Hektar realisiert werden. Dienstagabend hat der Planungsausschuss das vorhabenbezogene B-Plan-Verfahren dafür auf den Weg gebracht.

Ein Beschluss lediglich mit einer Enthaltung seitens der Linken. Sie war es auch, die eine Diskussion um den Anteil an Sozialwohnungen angestoßen hat. 28 von den 133 Wohnungen in 14 Mehrfamilienhäusern entsprächen nicht den geforderten 30 Prozent, merkte Linken-Fraktionsvertreter Dieter Strüven an. Erst am vergangenen Sonntag beim Neujahrsempfang habe Stadtpräsident Ulrich Kloevekorn (CDU) dezidiert darauf hingewiesen, dass Wedel mittelfristig bis zu 2800 neue Wohnungen benötige. Schon jetzt sei der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum groß. „Wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht auf 30 Prozent bestehen“, so Strüven. „Wir brauen diese Wohnungen unbedingt.“

Ähnlich sahen das die Grünen. Das Büro Gewos habe im jüngst vorgestellten aktualisierten Wohnungsmarktkonzept darauf hingewiesen, dass Wedel dringend auf den 30-Prozent-Anteil an Sozialwohnungen drängen sollte, sagte Grünen-Fraktionssprecher Olaf Wuttke. Es sei „schade“, dass der Projektplaner, der zuletzt noch sieben Wohneinheiten draufgelegt, nicht auch gleich die 30 Prozent mit berücksichtig habe, so Wuttke.

Einheiten für ein und zwei Personen aufgestockt

Stephan Rehder, Geschäftsführer des Wedeler Bauunternehmens, erklärte zur Wohnungsaufstockung: Dies sei dem ebenfalls durch Gewos aufgezeigten aktuellen Bedarf an kleineren Wohnungen geschuldet, der kurzfristig in der Planung berücksichtig wurde.Ohne Baukörper und Gesamt

wohnfläche zu ändern, habe man den Anteil an kleinen, barrierearmen Wohnungen für ein bis zwei Personen vergrößert, so Rehder.

In Sachen Sozalwohnungsanteil war es Manfred Eichhorn (SPD), der Rehder beisprang. „Eigentlich ist das Wasser auf unsere Mühlen und wir müssten ohne 30 Prozent ablehnen“, so der Sozialdemokrat. „Aber ich weise auf das lange mühsame Verfahren hin, in dem wir zu der Vorlage gekommen sind, der zuletzt alle Fraktionen zugestimmt hatten.“ Dem schloss sich Michael Schernikau (CDU) an: Als das Projekt vor fast zehn Jahren erstmals vorgestellt wurde, habe es die 30-Prozent-Klausel noch gar nicht gegeben. Die Erhöhung des Anteils an kleinen Wohnungen trage der Wohnungsnot in Wedel Rechnung und stelle sogar noch eine Verbesserung des Konsens-Entwurfs dar, so Schernikau.

Um viele Sichtachsen und viel Grün zu gewährleisten, sollen mehrheitlich kleinere Stadtvillen mit zwei Geschossen plus Staffel entstehen. Zudem sind Tiefgaragen für die Mehrfamilienhäuser geplant. Etwa die Hälfte der Wohnungen soll als Eigentum verkauft werden, die andere Hälfte wird vermietet. Baubeginn soll noch im laufenden Jahr sein. Das Investitionsvolumen beziffert Rehder mit 35 Millionen Euro.

