Wer gern Posaune oder Trompete spielen lernen möchte, ist bei Freimut Stümke an der richtigen Adresse. Der Kantor der Christuskirche Schulau ist zugleich Posaunenchorleiter und führt als solcher Interessiere an die Blasinstrumente heran. Notenkenntnisse sind zunächst nicht erforderlich. Der Anfängerkursus im Gemeindehaus, Feldstraße 32, beginnt am Freitag, 13. Januar, um 16.15 Uhr. Weitere Infos unter (0 41 03) 1 89 43 93.

von Oliver Gabriel

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:43 Uhr