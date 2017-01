Aggressiver Täter : Polizei fasst Ladendieb in Wedel

Wedel | Die Polizei in Wedel hat einen Ladendieb festgenommen, der sich nach seiner Tat auch noch aggressiv gezeigt hatte. Der Einsatz erfolgte bereits am vergangenen Sonnabend. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Am frühen Nachmittag alarmierten Mitarbeiter eines Discounters in der Feldstraße die Polizei, nachdem der Ladendetektiv einen Dieb bei seiner Tat beobachtet hatte und diesen hinterher trotz eines Gerangels an der Flucht hindern konnte. Die Polizei stellte bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes eine Flasche Champagner und drei Flaschen Gin sicher, die als Diebesgut dem Discounter zugeordnet werden konnten.

Darüber hinaus fanden die Beamten in seinen mitgeführten Taschen neben einem Schokoriegel einen neuen und verpackten Nassrasierer, sowie neun sogenannte Universalbrenner. Auch bei diesen Waren geht die Polizei Wedel davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Da die Marken jedoch nicht dem besagten Discounter zuzuordnen waren, suchen die Ermittler in Wedel nun Geschädigte, bei denen es zu Diebstählen entsprechender Ware gekommenist. Hinweise nimmt die Polizei Wedel unter der Telefonnummer 04103-5018124 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen