Mit Wachstumswillen ins neue Jahr

1 von 1 Foto: Stolzenberg 1 von 1

Viele Kinder mischten sich unter die rund 100 Erwachsenen, die sich im Dörpshus zum Neujahrsempfang der Gemeinde eingefunden hatten. Bürgermeister Walter Rißler versäumte es nicht, sie besonders zu begrüßen, denn die Mädchen und Jungen gehörten zu den Sportlern, die an diesem Tag für ihre hervorragenden Leistungen im vergangenen Jahr mit Ehrenurkunden und kleinen Geldgeschenken bedacht werden sollten.

Die Besten aus allen Sparten des TSV traten vor. Aber auch zwei Kaninchenzüchter waren dabei, jeder mit einem Prachtkarnickel unter dem Arm. Ihretwegen verzichteten die Jagdhornbläser bei der Demonstration ihres Könnens auf das Signal „Hase tot“. Ehrungen kassierten sie dann auch noch für ihre zahlreichen Wettkampferfolge.

Ein verdienter Bürger der Gemeinde wurde in den Kreis der Ehrennadelträger aufgenommen. Rolf Wassermann, Pastor im Ruhestand. Er hat das Holmer Erntedankfest neu belebt, engagiert sich für Gottesdienste in der Gemeinde, leistete Starthilfe bei der Gründung des Naturkindergartens und hält das Patensystem mit einer Gemeinde in Tansania in Schwung. Neun Jahre lang hat der den Holmern als Schiedsmann gedient. So Rißlers Laudatio. Und begeistert fügte der Gemeindechef hinzu: „Plattdeutsch kann er auch.“ Danach heftete der Bürgermeister dem Geehrten unter herzlichem Applaus die Nadel ans Revers.

„Holm will weiter wachsen.“ So eröffnete Rißler seinen Blick in die Zukunft. Er erwähnte Baupläne für kleinere Gewerbebetriebe und Wohnhäuser, die Schaffung eines Mehrgenerationenplatzes am Rande der Sportflächen und den vorgesehenen Umbau einer gemeindlichen Wohnung zur Nutzung für Krippenkinder. Die Feuerwehr bekommt einen neuen Mannschaftstransporter, das Dörpshus erhält eine zeitgemäßere Beleuchtung und die unterirdischen Glascontainer sollen bis zum Sommer auch fertig sein.