Neujahrsempfang der Grünen : „Mehr Ehrlichkeit im Wahlkampf“

Wedel | Wahlkampf, Terror und Sicherheit waren nur einige der zahlreichen Themen, die während des Neujahrsempfangs von Bündnis 90/Die Grünen im Reepschlägerhaus in Wedel Redner wie Zuhörer gleichermaßen bewegten. Als besondere Gäste begrüßte Organisatorin Karin Holzapfel ihre Parteifreundin, die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold, die kurzfristig für die erkrankte Landesfraktionsvorsitzende Eka von Kalben eingesprungen war, sowie Burkhard Stratmann, der als Direktkandidat für den Grünen-Kreisverband Pinneberg in den Wahlkampf zieht.

Zahlreich war die Gästeschar erschienen, darunter auch Vertreter anderer Parteien aus Wedel sowie Parteifreunde aus Hamburgs Westen, um Statements und Richtungsansagen berufener Grüner zu hören. „Ich bin gern nach Wedel gekommen“, so Ministerin Heinold, „nicht nur weil Wahlkampfjahr ist, sondern weil es mir ein Anliegen ist, den Kontakt zur Basis zu behalten.“

Grüne als Themensetzer

Die Landespolitikerin glaube an die Grünen als Trendsetzer von Themen, die die Gesellschaft künftig beschäftigen werden, und ermunterte ihre Parteifreunde, mit Mut den Blick in die Zukunft zu richten. Den Populisten dürfe das Feld nicht kampflos überlassen werden. Sie forderte mehr Ehrlichkeit im Wahlkampf ein.

In eine ähnliche Kerbe schlug Valerie Wilms. Die Bundestagsabgeordnete mahnte ihre Parteifreunde eindringlich, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen und auf die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen einzugehen. Die Politik dürfe nicht nur ständig neue Gesetze beschließen, sondern müsse sich auch um deren Vollzug ausreichend kümmern. Sie wolle sich dafür stark machen, nicht stehen zu bleiben, sondern zielorientiert für einen wehrhaften Rechtsstaat und ein freies Europa zu sorgen.

Kämpferisch bis zufrieden über das bisher Erreichte gaben sich die Wedeler Lokalpolitiker. Petra Kärgel, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Ratsfraktion, erinnerte an den erfolgreichen Kampf um die Anpassung gerechterer Kita-Gebühren. Sie wolle ihr Engagement auch gegen den Partikel-Ausstoß des Kohlekraftwerks in Wedel einsetzen. „Es lohnt sich immer, sich einzumischen“, so ihr Appell an die Grünen. Musikalisch untermalt wurde der Neujahrsempfang von Katja Kaye. Die Wedlerin sorgte mit ihren Songs und Liedern zur Nashville-Gitarre für gemütliche Stimmung unter den Anwesenden.

von Siegfried Bohling

erstellt am 16.Jan.2017 | 10:00 Uhr

