Rossmann-Besuch : Lob für Wedels Stadtentwicklung

Wedel | Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) hatte nachgezählt: Bereits zum 13 Mal kam gestern der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann zum Meinungsaustausch nach Wedel. „Ein treuer Besucher der kommunalen Ebene“, lobte Schmidt und fügte an, dass er den Einsatz Rossmanns sehr schätze. Gesprächsstoff für einen Austausch gab es genug. Rossmann interessierte besonders die Wedeler Stadt- und Wohnraumentwicklung, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und die Situation für Radfahrer in der Stadt sowie die Themen Verwaltung, Kinderbetreuung und digitale Infrastruktur an Schulen.

Wann denn nun die Verlegung der Bundesstraße komme, fragte Rossmann den Bürgermeister. Der betonte die Verbindung mit dem Megawohnbau-Projekt Wedel Nord. Erst müsse der Investor dort für eine verkehrliche Erschließung sorgen, dann könne die notwendige Bundesstraßenverschiebung kommen. Für das Neubaugebiet fand der Bundespolitiker lobende Worte. 800 bis 1200 Wohneinheiten bedeuteten eine merkliche Entlastung auch für den sozialen Wohnungsbau. Dass sich der Bund aus der Wohnungsbauförderung zurückgezogen hat, bedauerte Rossmann ausdrücklich. Er persönlich halte das für eine zentrale Aufgabe, bekannte der Sozialdempkrat.

Landtagsabgeordneter Thomas Hölck, der seinen Parteikollegen zu dem Treffen begleitete, sprang ein und berichtete von einem neuen Förderprogramm des Landes. Neben Darlehen, die weiterhin ausgegeben werden sollen, will Schleswig-Holstein Bauherren nun auch mit einer direkten Bezuschussung helfen. „Wir wollen, dass jährlich 5000 bezahlbare Wohnungen in Schleswig-Holstein entstehen“, so die Zielrichtung.

Die Mitpreisbremse, die auch für Wedel gilt, halten die beiden Sozialdemokraten „an sich für ein richtiges Instrument“. Sie müsse allerdings nachgeschärft werden. Dennoch: Mit Wedel Nord beschreite die Stadt den richtigen Weg denn, „der Anstieg der Mietpreise wird letztendlich nur mit neuem Wohnraum gedämmt“, so Hölck. In puncto Radverkehr habe die Stadt gute Pläne entwickelt, aber bisher zu wenig umgesetzt, bekannte Schmidt selbstkritisch. Dass sich die Taktung der S-Bahn erhöht sei auch sein Wunsch, betonte Rossmann.

Problem: Fachkräfte für die Verwaltung

Voller Sorgen schaute der Bundestagsabgeordnete auf die Zukunft des öffentlichen Diensts. Hier herrsche schon jetzt ein hoher Bedarf an Fachkräften, der sich noch steigere. Besonders in Bezug aufs Gehalt sei die freie Wirtschaft ein großer Konkurrent. „Wir sind da relativ weit hinten“, pflichtete ihm Schmidt bei. Die Verwaltung hätte gerade selbst erfahren, dass die finanziellen Forderungen eines guten Bewerbers aus Bayern weit unter ihren Möglichkeiten liege, berichtete er. Rossmanns Fazit: „Wenn die Wirtschaft boomt, werden wir Probleme bekommen. Darüber müssen wir uns politisch Gedanken machen.“

Lob gab’s widerum für Wedels digitales Konzept für seine Schulen. Fünf Milliarden will der Bund an alle Schulen deutschlandweit für digitale Aufrüstung verteilen, kündigte Rossmann an. Mit einem „schlanken“ Verteilsystem. Ein einfaches Abrechnungsverfahren wünschte sich auch Bürgermeister Schmidt.

von Inge Jacobshagen

erstellt am 31.Jan.2017 | 15:00 Uhr