Kulturforum feiert Zehnjähriges

Neues Jahr, neues Programm: Das Kulturforum Moorrege hat für 2017 viele Ideen gesponnen und daraus ein vielfältiges Programm gestrickt. Einen Höhepunkt wird es am 1. Mai geben. „Dann wollen wir aus dem gewohnten Maibaumfest ein Geburtstagsfest machen, denn am 30. April wird unser Kulturforum zehn Jahre alt“, freut sich Forumschef Dieter Norton. Momentan gibt es 120 Vereinsmitglieder. Tendenz: kontinuierlich steigend.

Der zehnte Geburtstag des Vereins wird auf der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 5. April, im Vereinshaus in der Klinkerstraße 84 Thema sein. Ebenfalls wichtig: die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von zwei auf drei Euro monatlich. „Das wäre nötig, um steigende Kosten wie den Unterhalt des Boule-Platzes aufzufangen und unser Programm weiterhin attraktiv zu halten“, erklärt Norton, der sich auf der Versammlung zur Wiederwahl stellt.

Ein neues Angebot sollen Filmvorführungen werden. „Um das Equipment anschaffen zu können, werden wir demnächst EU-Fördermittel beantragen“, berichtet Norton weiter. Diese Zukunftsmusik, aber auch die bereits festgezurrten Veranstaltungen für 2017 werden ebenfalls Themen auf der Jahreshauptversammlung sein.

Los geht das Programm am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr mit dem Maibaumfest auf dem Gelände des Kulturforums wie in den Vorjahren mit Maibaumaufstellen und Gottesdienst. Anschließend steigt die Geburtstagsfeier mit Livemusik und Frühschoppen. Weitere Veranstaltungen sind das Wiesenfest am 8. Juli, das wegen des Grundschulumbaus möglicherweise auf dem Gelände des Vereinshauses stattfindet, sowie ein Kulturfrühstück, Lesungen und Vorträge, deren Termine noch nicht feststehen. „Unser Weihnachtsmarkt wird am 9. und eventuell am 10. Dezember erstmals in Kooperation mit Breckwoldt in deren Hallen am Voßmoor stattfinden“, kündigt Norton eine Neuerung an.

Bei den Ausfahrten steht am 28. Mai eine Bustour nach Ratzeburg mit anschließender Wakenitz-Bootsfahrt nach Lübeck an. Eine zweite Fahrt im September ist in Planung: entweder der Besuch der Meyer-Werft oder eine Flussfahrt. Sportlich wird es am 7. Mai mit dem Boule-Turnier auf den vier eigenen Bahnen am Himmelsbarg. Herausgefordert sind alle Gemeinden, die Lust zum Mitmachen haben. Zwei Mannschaften à vier Personen dürfen pro Ort an den Start gehen. Für diese Angebote können Interessenten sich schon jetzt unter Telefon (0 41 22) 97 95 90 anmelden. Auch wer gern auf der Bühne steht, darf sich melden, denn die Theatergruppe braucht Verstärkung, um wieder auftreten zu können.

Zu den regelmäßigen Terminen gehören die wöchentlichen Trainings für Boule (ab 12. April) am Himmelsbarg und Qigong (bereits gestartet), der 14-tägige Skatabend ab dem morgigen Donnerstag und jeden letzten Freitag im Monat der Klönschnack-Abend, beides jeweils um 19 Uhr im Vereinshaus. Gäste sind bei allen Angeboten stets willkommen. Mehr Info gibt es im Internet.

