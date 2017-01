Künstlerisches aus Rost und Ton

Der Titel „Zwischen Menschlich“ ist in der Gemeinschaftsausstellung von Anja Badners und Barbara Bülow-Rosin doppeldeutig gemeint. Die beiden Künstlerinnen, die auf Einladung des Kulturforums ab Mittwoch, 25. Januar, im Wedeler Rathaus ausstellen, beziehen ihn nicht nur auf ihre Bild- beziehungsweise Objektmotive, sondern ebenso auf die Interaktion, die beim Betrachten zwischen Zuschauer und Kunstwerk in Gang gesetzt wird. „Die Assoziationen der Betrachter sind individuell durch eigene Erfahrungen und innere Bilder geprägt“, beschreibt Badners die Wirkung von Kunst.

Sie zeigt in der Schau vornehmlich so genannte Assemblagen. Das sind Collagen, die durch aufgebrachte plastische Objekte eine reliefartige Oberflächenstruktur erhalten. Bei ihren Fundstücken, die sie für ihre Bilder verwendet, meist rostige Metallteile, interessiert die Künstlerin der natürliche, unumkehrbare Prozess des Rostens, der lebende Strukturen entstehen lässt und gleichzeitig den Verfall des einst vom Menschen bearbeiteten Materials bedeutet. In ihren künstlerischen Arbeiten sei besonders die symbolische Information über Werte und Vergänglichkeit wichtig, betont sie.



Zwischen Figur und Abstraktion

Badners, die vielen Wedelern als ehemalige Vorsitzende des Fördervereins Reepschlägerhaus bekannt ist, malt und zeichnet seit ihrer Kindheit. Sie studierte Mode und Design an der privaten Fresenius Hochschule und wurde vergangenes Jahr in die Künstlergilde Pinneberg aufgenommen.

Bülow-Rosin kam über eine Optikerlehre zum künstlerischen Gestalten. Für eigene Brillenentwürfe experimentierte sie mit Acetat, Horn, Holz und Metall. Im freien künstlerischen Schaffen bearbeitete sie den Werkstoff Ton. Ihre Formensprache, in der Figürliches anklingt, sei dennoch abstrakt interpretierbar, sagen die Organisatoren.

Bülow-Rosin studierte an der privaten Akademie Leonardo in Altona und bildete sich im Skulpturen-Studio Ingrid Ullrich weiter. „Es drängt die Künstlerin zu formen, zu gestalten und sich ihren Intuitionen hinzugeben“, heißt es in der Ankündigung. Bülow-Rosin beschreibt sich selbst als ungeduldig. Neues auszuprobieren und Gewohntes zu verändern seien wichtige Antriebe für ihre Arbeit. Die öffentliche Vernissage zur Gemeinschaftsausstellung beginnt um 19.30 Uhr.





