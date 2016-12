Krankenschwester aus Quickborn geht nach Afrika

Die 24-jährige Quickbornerin Sarah Bosniakowski wird ab Januar vier Jahre lang in einem Krankenhaus in Nordkamerun arbeiten. Die gelernte Krankenschwester wird den Patienten und ihren Familien Kurse zur gesundheitlichen Fortbildung anbieten. Sie soll zum Beispiel Schwangeren Tipps zur Vorsorge geben und Mütter bei der Ernährung ihrer Kinder beraten. Bosniakowski absolvierte 2010 ein Volontariat in einem Gesundheitszentrum in dem Land und verbrachte seither in jedem Jahr ihren Urlaub dort. Ihr Partner Elie lebt in Kamerun. Seite 3



von Karina Voigt

erstellt am 22.Dez.2016 | 14:05 Uhr

