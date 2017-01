Hauptversammlung : Jugendwehr Heist wächst weiter

1 von 1 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 1

Heist | Sie haben in der Feuerwache übernachtet und diesen Spaß mit Funkübungen kombiniert, sie haben die Kreisfeuerwehrzentrale besucht und Schaumübungen gemacht, sie waren gemeinsam kegeln und zur Stelle, um den Laternenumzug zu begleiten: Die Mitglieder der Heistmer Jugendwehr haben „das Jahr gut rumgekriegt“, wie Jugendfeuerwehrwart Kay Lohse ihnen während der Hauptversammlung am Freitag bescheinigte.

Die Nachwuchsgruppe steht blendend da. 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren gehören ihr an, darunter sechs Mädchen. Mit Maximilian Kölln und Marco Glashoff haben die beiden ältesten die Jugendwehr in Richtung aktive Wehr verlassen. Die 18-Jährigen werden ab sofort ganz regulär Dienst schieben und auch zu Einsätzen ausrücken. Zum Abschied bekamen sie ein Stück Schlauch mit einer aufgedruckten Widmung zu Erinnerung.

Die Lücke schlossen Justin Pingel und Johannes Kühl (beide 11) sowie Finn Schwanebeck (10), die nach einem erfolgreichen Probejahr offiziell aufgenommen wurden. Das haben Noah Gimball, Amelie Schwarz, Luis Ossenbrüggen, Joel Treichel und Jannes Oldehus noch vor sich. Sie sind die Neuen in den Reihen der Jugendfeuerwehr und werden, wenn alles nach Plan läuft, während der nächsten Sitzung in einem Jahr vollwertige Mitglieder.

Für Beobachter und Mitglieder war die gut strukturierte Versammlung ein Lehrstück in Sachen gelungener Vereinsarbeit und Demokratie. Unter anderem der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrausschusses, Jan Heitmann, Wehrführer Helmut Ossenbrüggen, Pastorin Vivian Reimann-Clausen und Anja Eiffert vom Kirchengemeinderat Moorrege-Heist erlebten einsatzfreudige junge Menschen, von denen sich auf die jeweils zur Wahl stehenden Vorstandsposten gleich mehrere bewarben.

Am Ende dann aber klare Ergebnisse: Fabian Hackert wurde im Amt des Jugendgruppenleiters bestätigt. Auch Jasper Lohse bleibt im Amt des Jugendgruppenführers Gruppe 1. Jan Bradford wurde Jugendgruppenführer Gruppe 2 und gab das Amt des Kassenwarts an Arne Bradford weiter. Merle Marx ist das einzige Mädchen in der Führungsriege. Sie stieg als Schriftführerin ein.

