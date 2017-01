„Das war kein gutes Jahr für uns“ : Jahresbericht der freiwilligen Feuerwehr Moorrege

1 von 1 Foto: Hinz-Hass 1 von 1

Moorrege | „Das war kein gutes Jahr für die Kameraden der Feuerwehr Moorrege“, sagte Moorreges Wehrführer Sven Heitmann während seines Jahresberichts für 2016. Sichtlich mitgenommen verlas er die Namen drei verstorbener langjähriger Mitglieder aus seiner Mannschaft und bat um das Gedenken für Jürgen Suhl aus den Reihen der Aktiven sowie die Veteranen Hein Münch und Heini Kock aus der Ehrenabteilung. „Noch nie mussten wir so viele verdiente Kameraden in einem Jahr zu Grabe tragen“, kommentierte er mit zitternder Stimme. Für eine weitere Schrumpfung seiner Anfang 2016 noch 53 Köpfe zählenden Mannschaft sorgte die Verabschiedung von sechs Aktiven wegen Umzugs und altersbegründeten Wechsel in die Ehrenabteilung. Dem gegenüber standen nur eine Übernahme aus den Reihen der Jugendfeuerwehr und die Neuaufnahmen als Anwärter von zwei syrischen Flüchtlingen, die bereits ein Jahr bei der Feuerwehr reingeschnuppert hatten. „Personell müssen wir nun die Werbetrommel rühren“, resümierte Heitmann.

Aber auch Positives hatte der Wehrführer zu berichten. Mit 61 Einsätzen mussten die Feuerwehrleute 15 Mal weniger als 2015 ausrücken. Dieses ruhige Jahr sei von zwei Seiten zu betrachten. „Natürlich ist es vorrangig positiv zu sehen, wenn es selten brennt und wenig Hilfe gebraucht wird. Aber reale Praxis ist für Feuerwehrleute auch sehr wichtig“, erläuterte Heitmann. 49 Prozent waren Alarmierungen zu Löscheinsätzen und technischen Hilfeleistungen, dazu kamen Brandsicherheitswachen.

Ein kurioser Einsatz: Ein Kleinkind rief mehrfach die 112 und vor Ort öffnete die einhütende Oma die Tür. 51 Prozent der Einsätze entfielen auf das First Responder Team, das in der Region parallel zu den regulären Rettungsfahrzeugen angefordert wird.

Positives gab es auch bei den Wahlen zu vermelden: Olaf Semmelmann konnte bei seiner Wiederwahl zum stellvertretenden Wehrführer eine 100-prozentige Zustimmung für sich verbuchen. Auch Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg, der neben Amtsdirektor Rainer Jürgensen, Gemeindevertretern, Marco Lienau von Kreisfeuerwehrverband und Uetersens Polizeichef Hans-Otto Crantz als Gast gekommen war, hatte Erfreuliches im Gepäck. Im Verwaltungshaushalt stünden für Kleidung, Ausbildung und anderes 104.900 Euro und im Vermögenshaushalt 320 000 Euro für das neue HFL 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) zur Verfügung.

Neben ihren wöchentlichen Dienstabenden besuchten die Kameraden diverse Aus- und Fortbildungen sowie Lehrgänge. An den Moorreger Schulen leisteten sie Brandschutzerziehung. Auch sportlich waren die Kameraden gut unterwegs, besonders erfolgreich auf der Helgoländer Börtebooteregatta. Dort erkämpften sie vor ihren Erzrivalen, den „Seestermüher Kutterpullern“, den ersten Platz. Gut besucht waren die traditionellen Veranstaltungen der Feuerwehr: das Osterfeuer, der Laternenumzug und das Oktoberfest.

Beförderungen: Carola Gerstler wurde zur Oberfeuerwehrfrau; Arnold Johannsen, Sven Müller und Manfred Schreiber zu Löschmeistern befördert. Ehrungen: Alex Wiese für zehn Jahre, Dennis Münch für 20 Jahre, Wolfgang Bolt und Thorsten Grünefeldt für 30 Jahre, Manfred Schreiber für 40 Jahre und Klaus-Dieter Grieshammer für 50 Jahre. Übernahmen: Janice Lalla aus der Jugendfeuerwehr und Reemon Wahbi sowie Emil Shil wurden vom Anwärterjahr übernommen. Wahlen: Olaf Semmelmann wurde stellvertretender Wehrführer, Hauke Schmidtpott Gruppenführer, Marco Semmelmann stellvertretender Gruppenführer, Ole Rohwer stellvertretender Kassenwart, Marc Sirowitzki wurde zum Sicherheitsbeauftragten gewählt und Danny Lötzsch sowie Björn Zippel zu Kassenprüfern.

von Waltraut Hinz-Hass

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:00 Uhr