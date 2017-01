Imagewechsel fürs Akkordeon

Das Trio „Handregal“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Image des Schifferklaviers gründlich zu entstauben. Zu diesem Zweck zeigen die drei Musiker Susanne Drdack, Helena Meyer und Thomas Wamsat in besonderen Konzerten immer wieder, was in so einem Akkordeon für Möglichkeiten stecken und welche Klänge aus dem Instrument herauszukitzeln sind. Musikalisch bewegen sie sich dabei zwischen Klassik und Jazz, Minimal-, Tango-, Balkan- und Weltmusik.

Bereits Mitte 2014 feierte das Akkordeontrio in Wedel einen vielbeachteten Auftritt. Jetzt kommt „Handregal“ wieder und zeigt mit neuem Programm den musikalischen Abwechslungsreichtum, der in dem Instrument sowie in seinen Kompositionen steckt. Für Sonntag, 5. Februar, lädt das Trio in die katholische Kirche St. Marien, Feldstraße, ein. Auf dem Programm stehen dann Werke von Astor Piazzolla, Janusz Wojtarowicz, Pawel Baranek, Johann Sebastian Bach, Wojciech Kilar, César Frank sowie von Jean Sibelius.

Das Trio gründete sich im September 2011. Die drei Akkordeonisten trafen in der Musikschule Elmshorn aufeinander. Dort schälte sich „Handregal“ aus einem größeren Akkordeonorchester heraus.



Kulturpreis Elmshorn für Susanne Drdack

In kleiner Besetzung konnten die Instrumentalisten bereits einige Erfolge feiern. Zum künstlerischen Höhepunkt zählt unter anderem die Promotion des Akkordeonfestivals „Akkordeonist“, das 2011 von der Elbphilharmonie in Hamburg ausgerichtet wurde. Auch Auftritte im Rahmen der Chor und Orchestertage hat das Trio erfolgreich absolviert. Zudem bekam die Formation beim internationalen Akkordeonwettbewerb in Innsbruck 2013 das Prädikat „ausgezeichnet“ zuerkannt.

Seit 2012 sind die Akkordeonisten von „Handregal“ besonders in Norddeutschland unterwegs. Tourneen führen die Musiker aber auch ins Ausland. Drei Mal schon tourten sie erfolgreich durch Frankreich. Der Austausch mit internationalen Künstlern liege ihnen sehr am Herzen, betonen Drdack, Meyer und Wamsat. Regelmäßig arbeiten sie mit dem schwedischen Komponisten Lars Holm und dem polnischen Akkordeonensemble „Motion Trio“ zusammen.

Und auch sie selbst können von Auszeichnungen berichten: Im Jahr 2014 wurde Drdack der Kulturpreis der Stadt Elmshorn zugesprochen. „Das macht uns besonders stolz“, bekennt Kollegin Meyer. Das Konzert in Wedel beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.





von jac

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:00 Uhr