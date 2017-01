Businesspark Wedel : Grüne schießen gegen „Elbcube5“

1 von 1 Foto: Stadt Wedel 1 von 1

Wedel | Die Wedeler Grünen schießen scharf gegen die „Elbcube5“, das erste Bauprojekt im Businesspark. Fraktionschef Olaf Wuttke kritisierte im Finanzausschuss aus seiner Sicht teils „massive“ Überschreitungen der im B-Plan festgeschriebenen Höhen bei vier von fünf Bürotürmen. Angesichts von fast fünf Metern beziehungsweise 30 Prozent Höhenüberschreitung in zwei Fällen stelle er die Qualifikation des Architekten infrage, so Wuttke. „Er hätte wissen müssen, dass er mit den Höhen nicht hinkommt.“ Oder sollte man es mit „Rosstäuscherei“ zu tun haben, überlegte Wuttke laut? So etwas werde seine Partei nicht mitmachen, sagte der Grünen-Chef.

Der Planer habe zudem die Idee geäußert, bei Vollvermietung der Bürogebäude auch die Parkplatzfläche auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück im Südwesten des Areals zu überbauen. Für diesen Fall müsse es eine Nachforderungsklausel geben, sagte Wuttke. Bereits zuvor hatte er einen zu günstigen Verkauf des Grundstücks kritisiert. Auch Stadtmitarbeiter dürften nicht leichtfertig mit den städtischen Finanzen umgehen, so Wuttke, der auf eine entsprechende Vertragsanpassung drängte.

Bürgermeister Niels Schmidt konterte: „Entscheidend ist die städtebauliche Qualität des Entwurfs, und die hat überzeugt.“ Zudem habe es wiederholt positive Beispiele für Befreiungen von B-Plan-Festsetzungen bei wichtigen Bauprojekten gegeben.

Zugeständnisse wegen Vermarktungsdruck?

Linke-Fraktionschef Detlef Murphy dagegen sprang Wuttke bei: „Hier zeigt sich, dass die, die sich dort ansiedeln wollen, wissen, unter welchem erheblichen Vermarktungsdruck wir stehen. Die Frage ist doch: Kann die Verwaltung gewährleisten, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen wird und später Nachforderungen anderer Investoren ausgeschlossen sind?“ Solche Ansprüche würden nicht entstehen, so Schmidt. „Und ich glaube auch nicht, dass der Investor gesagt hat, ich locke die mal an und dann ist es mir egal, was im B-Plan steht.“ Man könne der Meinung sein, das Projekt zu verhindern, weil 30 Prozent Überschreitung zu viel seien – „ich bin es nicht“, so Schmidt.

SPD-Fraktionsvorsitzende Sophia-Jacobs Emeis merkte dagegen an: „Wenn jemand sagt, er baut vier Türme höher, dann sollten wir mehr Geld für das Grundstück bekommen.“ Michael Kissig, Fraktionschef der CDU, hielt dagegen: „Es entsteht nicht mehr Nutzfläche. Dann hätten wir auch solche Forderungen.“ Wedels Wirtschaftsförderer Manuel Baehr erklärte: Eine Nachforderungsklausel sei nicht vorgesehen. Aus seiner Sicht als Vermarkter seien jetzt zusätzliche Forderungen und Auflagen ein fatal falsches Signal. Wedel kämpfe ohnehin schon gegen den Eindruck, die Stadt komme beim Businesspark „nicht in die Puschen“. Auch Kissig mahnte: „Wir sollten das erste Projekt im Businesspark nicht totreden. Vermarktungsdruck entsteht auch durch unsere endlosen Diskussionen.“

Wuttke wollte dagegen zumindest ein Meinungsbild zu einer Nachforderungsklausel. Dazu brauche er eine Fraktionsmeinung, so Kissig, der eine „Verzögerungsstrategie“ witterte. Ein entsprechender Antrag sei formal erst zur nächsten Sitzung zulässig, so Kissig. Eben den wollte Wuttke nun vorbereiten, sagte er gegenüber dem Tageblatt im Nachgang zur Sitzung.

von Oliver Gabriel

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:15 Uhr