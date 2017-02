Wedel : Fünf-Zentner-Bombe im Businesspark gefunden

Wedel | Kampfmittelfund im Wedeler Businesspark: am heutigen Mittwoch sind Bauarbeiter im unsanierten Bereich des ehemaligen Raffineriegeländes am Elbhochufer auf eine Fünf-Zentner-Bombe gestoßen. Eine Untersuchung durch den Kampfmittelräumdienst hat laut Feuerwehr ergeben, dass keine akute Gefahr von dem Blindgänger ausgeht. Die Fundstelle nahe der Baustelle im Zufahrtsbereich wurde gesichert. Am Donnerstag soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

von Oliver Gabriel

erstellt am 08.Feb.2017 | 18:00 Uhr