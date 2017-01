Hauptversammlung : Freiwillige Feuerwehr Heist zieht Bilanz

1 von 1 Foto: Waltraut Hinz-Hass 1 von 1

HEIST | „Wie wichtig die Investition in eine Wärmebildkamera war, zeigte sich bei einem ungewöhnlichen Einsatz im August“, hob Heists Wehrführer Helmut Ossenbrüggen während seines Jahresberichtes 2016 in der Feuerwache hervor. Ein Mann hatte auf der Zuwegung an seinem Haus Unkraut mit einem Gasbrenner bekämpft. Dabei gelangte das Feuer durch die Lüftungsschlitze des Verblendmauerwerks in die Hohlschicht und entfachte an der Isolierung einen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Trotz der Aufnahme von Dachpfannen war es sehr kompliziert, den Brandherd zu lokalisieren. „Erst mit Hilfe der Wärmebildkamera gelang dies“, so der Wehrführer, „und dann konnten wir das Mauerwerk gezielt mit einem Elektrohammer öffnen und das Feuer löschen.“

Unter den 17 Einsätzen, zu denen die 50 Aktiven der Heistmer Wehr 2016 ausrücken mussten, waren weitere fünf Feueralarme, sechs technische Hilfeleistungen, drei Fehlalarme und zwei Brandsicherheitswachen auf dem Flugplatz. In Sachen Brandschutzerziehung und -aufklärung waren die Kameraden in den Kindergärten und im Seniorenheim aktiv. Hinzu kamen noch etliche Veranstaltungen, die auch 2017 wieder im Kalender stehen: am Sonnabend, 4. Februar, der Feuerwehrball, am 2. September der Grillabend, am 25. November ein Kameradschaftsabend und am 28. Dezember ein Skat- und Knobelabend. Nach dreijähriger Pause neu belebt wird am Sonnabend, 15. April, das Osterfeuer.

Anspruchsvolle Übungen

„Es waren 2016 zum Glück nicht die ganz großen Einsätze dabei. Aber Unheil schläft bekanntlich nicht, deshalb müssen wir immer gut vorbereitet sein“, resümierte Ossenbrüggen und lobte wie auch Amtsdirektor Rainer Jürgensen und Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU) den Einsatz und den Ausbildungsfleiß seiner Mannschaft. Neben 27 Dienstabenden und 17 Sonderdiensten mit sehr anspruchsvollen, realitätsnahen Übungen absolvierten zahlreiche Kameraden verschiedenste Speziallehrgänge auf Kreis- und Landesebene. Ein wichtiges Thema dabei: der Digitalsprechfunk. „Wir arbeiten jetzt seit gut fünf Monaten damit und diese neue Technik hat sich gut bewährt“, urteilte Ossenbrüggen.

Eine starke Säule in der Feuerwehr Heist ist die Jugendfeuerwehr, die kontinuierlich für gut ausgebildete Nachwuchskräfte sorgt. Diesmal begrüßte der Wehrchef mit Marco Glashoff und Maximilian Kölln zwei junge Männer und dankte den Ausbildern der Jugendwehr für dieses zusätzliche Engagement zu ihrem Feuerwehrdienst. Zwei der Ausbilder, Sabrina Früchtenicht und Bernd Hahlbrock, ehrte er überdies für ihre 100-prozentige Dienstbeteiligung.

Geehrt wurde auch der Wehrführer selbst. Zusammen mit Hans-Heinrich Karstens und Wilhelm Heinsohn erhielt er aus der Hand von Bürgermeister Jürgen Neumann das Landesbrandschutz-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Feuerwehrdienst. Nach weiteren Ehrungen, Beförderungen, der Entlastung des Vorstands und den Wahlen sagte Neumann: „Wir wissen, dass wir eine gut funktionierende Feuerwehr haben. Deshalb unterstützt die Gemeinde sie gerne und sorgt für eine gute Ausstattung. Ich bin schon gespannt auf das neue Mehrzweckfahrzeug, das ja bald abgeholt werden kann.“

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Gewählt wurden Marcel Timm zum stellvertretenden Fachwart Atemschutz, Robert Stubbe zum Fachwart IT, Nico Koberg zum Brandschutzerzieher und Matthias Müller zu seinem Stellvertreter, Henrik Ossenbrüggen und Carsten Hackert zum Kassenprüfer.

Ehrungen: Thorsten Möller für 20 Jahre; Rainer Behnke, Carsten Hackert und Andreas Schlakat für 30 Jahre; Helmut Ossenbrüggen, Hans-Heinrich Carstens und Wilhelm Heinsohn für 40 Jahre; Heinz Hatje und Peter Paasch für 50 Jahre; Helmut Haase für 60 Jahre und Helmut Koopmann für 70 Jahre. Übernahmen: Aus der Jugendfeuerwehr Marco Glashoff und Maximilian Kölln. Beförderungen: Fee Kathleen Behnert, Sabrina Früchtenicht und Natascha Mertens zur Oberfeuerwehrfrau; Steffen Behnert, Lukas Hackert und Henrik Groth zum Hauptfeuerwehrmann; Uli Kühl zum Dreisterne-Hauptfeuerwehrmann, Stefan Isachsen und Tore Möller zum Löschmeister; Kay Lohse zum Oberlöschmeister; Kai Ludewigs zum Oberbrandmeister.

von Waltraut Hinz-Hass

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:00 Uhr