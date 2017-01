Erste Praktika in der neuen Heimat

1 von 1 Foto: Stange 1 von 1

Das Schicksal in die eigene Hand nehmen, lernen und anpacken: Für Abdul Khaliq Milad ist das eine Selbstverständlichkeit. Der Flüchtling aus Afghanistan hat nicht nur innerhalb weniger Monate glänzend Deutsch gelernt, sondern er schnuppert bereits in die Berufswelt hinein. Der 30-Jährige hat sich einen Praktikumsplatz im Umwelt- und Naturschutzbereich besorgt. Den ersten Teil hat er im Haseldorfer Elbmarschenhaus absolviert, die zweite Hälfte wird Milad in Wedel beim Verein Regionalpark Wedeler Au leisten.

Wenn Elbmarschenhaus-Chefin Edelgard Heim über Milad spricht, leuchten ihre Augen. Der Vater zweier Kinder habe sich nicht nur bestens ins Team eingefügt, sondern auch kräftig mit angepackt. Vier Wochen dauerte das Praktikum beim Nabu, der eine Dependance im Elbmarschenhaus hat. „Er ist hochqualifiziert und hat in der Entwässerung gearbeitet“, berichtet Heim. Und zitiert Nabu-Schutzgebietsbetreuer Uwe Helbing mit den Worten: „Wer entwässern kann, kann auch bewässern.“ Fähigkeiten, die von den Fachleuten bei der Arbeit vor Ort benötigt werden. Unter anderem hat Milad beim Weiden- und Obstbaumschnitt geholfen und im Außengelände gearbeitet. „Wir sind unheimlich froh, können jede helfende Hand gebrauchen“, sagte Heim über den Einsatz. Was erhofft sich der Neu-Wedeler von dem Praktikum? „Es fällt in meinen Studienbereich“, sagte er.

Milad ist zusammen mit seiner Frau Homaira (27) und den Söhnen Mersad (5) und Mesbah (2) aus Herat geflohen. Die 500 000 Einwohner große Stadt liegt im westlichen Afghanistan. Dort wurde er geboren und hat an der Universität den „Bachelor of agriculture“ erworben. Milad liebt zwar seine Heimat, bleiben konnte er nicht.

„Ich habe nach der Universität viele Jahre mit ausländischen Organisationen gearbeitet und hatte deshalb viele Probleme“, schildert er. Die Familie sei von den Taliban bedroht worden.

Erschwerend hinzu kam, dass seine Frau an der Fakultät für Kunst studiert hatte, als Kunstlehrerin am Bahsad-Institut arbeitete und darüber hinaus Veranstaltungen organisierte. „Kunst und Kultur sind zwei Themen, die ideologisch gegen die Ideen von Taliban sind, deswegen haben sie meine Frau und mich bedroht“, schreibt Milad in seiner Praktikumsbewerbung.

Zu Fuß, per Pferd, Bus und Taxi führte die Flucht von Herat bis in die Türkei, von dort aus setzte die Familie mit dem Boot nach Griechenland über. Seit 15. Oktober 2015 leben die Milads in einer Wohnung in Wedel. Das Asyl-Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Milads haben aber eine sechsmonatige Aufenthaltsgenehmigung.

Die Zukunft heißt für Milad Deutschland. „Ja, ich will bleiben“, sagt der Flüchtling leise. Derzeit bemüht sich das Paar um Studienplätze an der Universität Hamburg. Auf den zweiten Teil seines Praktikums freut sich der Projektmanager sehr. Bei Regionalpark-Geschäftsführerin Barbara Engelschall wird er ab Montag, 9. Januar, für zwei Wochen in die Vereinsarbeit hineinschnuppern können.