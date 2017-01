Vernissage in Wedel : Eine zwischenmenschliche Note

1 von 1 Foto: Stolzenberg 1 von 1

Wedel | Gemälde, aus denen rostige Eisenteile herausragen, tönerne Köpfe, aufgespießt auf zerborstene Rohre, Grimassen schneidend. Daneben fast schon erotische Frauen-Akte, auch sie manchmal von industriellem Schrott umgeben. „Zwischenmenschlich“, heißt die Schau. Dahinter stecken zwei Künstlerinnen, Anja Badners und Barbara Bülow-Rosin, die eine Auswahl ihrer Werke noch bis zum 24. Februar im Rathaus zeigen. Eine wahrhaft sehenswerte Ausstellung.

„Herzlich Willkommen in der Wedeler Kunsthalle.“ Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) die Vernissage-Gäste. Wer hier wandelt und die Kunst genießt, vergisst leicht, in einem Verwaltungsbau zu sein, so seine Erläuterung. Die meisten seiner Zuhörer standen dicht gedrängt, denn Stühle für alle hätten in der schmalen Galerie gar keinen Platz gehabt. Eine Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit des Kulturforums, für die fortgesetzte Attraktivität der Angebote, so dessen glückstrahlende Vorsitzende Monika Dohmen.

Allerdings stellte Gérard Walther aus Hamburg die Geduld des Publikums erst einmal auf eine lange Probe. Der Maler war von den beiden Künstlerinnen dazu auserkoren, die Laudatio zu halten. Und das tat er dann auch ausführlich und facettenreich. Werdegänge und Lebensgeschichten wurden präsentiert. Die verrottenden Metallteile der Bildnisse regten ihn zu philosophischen Betrachtungen an. Es wurde immer grundsätzlicher. „Was ist Kunst?“ Um das zu klären, bemühte Walther Aristoteles und andere Denker. Das alles mit liebevoll konserviertem Akzent seiner südfranzösischen Heimat.

Als „Duo Vernissage“ brachten Wolfgang Lipke, Gitarre, und Hansjörg Klotz, Saxophon und Klarinette, musikalischen Schwung in den Abend. So mitreißend, dass Malerin Badners nicht mehr still stehen wollte und zwischendurch ein paar Tanzschritte aufs Linoleum legte. Nach den offiziellen Reden verweilten die meisten Vernissage-Besucher noch längere Zeit im Rathaus, um die Werke an den Wänden auf sich wirken zu lassen. Überall entwickelten sich tiefsinnige Gespräche des kunstsinnigen Publikums. „Man kann die Bilder auch kaufen.“ Mit diesem Hinweis brachte Dohmen den Gästen zugleich die kommerzielle Realität der Kunst ins Bewusstsein.

von Karl-Heinz Stolzenberg

erstellt am 27.Jan.2017 | 12:00 Uhr