Hafenhotel : Ein Sockel als Problemlöser

Wedel | Mit Beginn des neuen Jahres soll ein zentrales Projekt der Maritimen Meile Fahrt aufnehmen: die Bebauung des Hafenkopfplatzes. Kommenden Dienstag soll der Planungsausschuss den Entwurfsbeschluss für die B-Plan-Änderung absegnen, um den Bau eines Hotels zu ermöglichen. Die Begründung zeigt, dass wichtige Fragen wie Flutschutz, Bauhöhe und Zuwegung mittlerweile konkret durchgespielt sind.

Wie berichtet hatte die Hamburger Hiltrud Hesse KG Anfang 2016 nach Ausschreibung ein Hotelkonzept vorgelegt und war damit bei Stadt und Politik auf offene Ohren gestoßen. Knapp ein Jahr später präsentiert Architekt Rainer Schwatz erste Detailpläne. Ein zentraler Punkt: der Hochwasserschutz in dem überflutungsgefährdeten Bereich. Den soll ein Sockel gewährleisten, der mit 7,30 Metern Höhe bis zur Oberkante der Flutschutzmauer an der Schulauer Straße reicht. Richtung Hafen wird er geöffnet und durch Flutschutztore gesichert, so dass er für gastronomische Einrichtungen, Gewerbeflächen und Serviceeinrichtungen für den Hafen sowie eine Tiefgarage genutzt werden kann.

Der Sockel gilt als Kellergeschoss und wird daher nicht zu den sechs Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss des Hotelrundbaus selbst dazugerechnet. Die angegebene Gebäudehöhe das zentralen Turms bezieht sich folglich ebenfalls auf die Oberkante des Sockels 7,3 Meter über Normalhöhennull (NHN), also Meeresspiegelhöhe. Von dort aus soll das Herzstück des Hesse-Hotels maximal 21,5 Meter in die Höhe ragen.

Die beiden Flügelbauten, angelegt als Erweiterungen mit zusätzlichen Zimmerkapazitäten, sind dreigeschossig und gehen damit 9,5 Meter über Flutschutzmauer-Niveau in die Höhe. Dazu heißt es in der B-Plan-Begründung: „Diese Festsetzungen zur Höhe der baulichen Nutzung und Geschossigkeit ermöglichen den Bau des geplanten Hotels mit Gastronomie, Läden und weiteren gewerblichen Nutzungen, das wirtschaftlich zu betreiben ist und als Landmarke am Kopf des Schulauer Hafens eine stadtbildprägende Wirkung erzielen soll.“

Erschließung über Strandbaddamm

Für die geplanten Kapazitäten des Hotels gilt, was die Unternehmerfamilie Hesse bereits im Februar 2016 vorgestellt hatte: Das runde Hauptgebäude soll etwa 100 Zimmer, die beiden Erweiterungsbauten jeweils nochmals etwa 24 Zimmer enthalten. Entspricht einer Gesamtbettenzahl von 300. Das Konzept sieht eine Drei-Sterne-Kategorie vor. Rund 30 neue Arbeitsplätze könnten rund um den Hotelbetrieb entstehen.

Auch die Verkehrswege sind mittlerweile ausgefeilt. Und auch dabei soll die Sockellösung helfen: Das Gelände wird zwischen Strandbaddamm und Gebäude aufgeschüttet, so dass eine Erschließung über den Strandbaddamm selbst gewährleistet werden kann. Ein- und Ausfahrt sind im Nordwesten angelegt. Neben den Tiefgaragenplätzen sind zwölf oberirdische Stellflächen für Fahrzeuge ebenfalls im Nordwesten geplant. Zudem sollen sechs Kurzzeitparkplätze im Norden der Ostmole bei der Slipanlage ausgewiesen werden.

Fußgänger erreichen das Hotel über eine Freitreppe vom Strandbaddamm. Daneben sorgt eine Rampe für einen barrierefreien Zugang. Die Terrasse des Hotels vor dem Hafenbecken ist als Erweiterung der Promenade konzipiert und soll trotz gastronomischer Nutzung öffentlich zugänglich bleiben. Der Planungsausschuss tagt zu dem B-Plan Nr20 a „Schulauer Hafen“, 1. Änderung „Teilbereich Hafenkopf“ öffentlich am Dienstag, 10. Januar. Beginn der Sitzung im Ratssaal ist um 18 Uhr.

von Oliver Gabriel

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:15 Uhr

