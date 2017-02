DRK-Team ist voller Tatendrang

vergrößern 1 von 2 Foto: olz 1 von 2

Ein Jahr lang half Katrin von Ahn-Fecken dem Haseldorfer Roten Kreuz bei der Kassenführung. Jetzt konnte die Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbands diesen Job an den Nagel hängen, denn Ortsvorsitzende Angelika Nielsen hatte eine ortsansässige Anwärterin für die Kasse gefunden: Inken Grundorf (Foto). Die Jahreshauptversammlung hievte sie einstimmig in den Vorstand.

Grundorf ist gebürtige Haseldorferin, aber erst kürzlich wieder in die Gemeinde zurückgekehrt. Bei einem Klönschnack am Gartenzaun kam auf, dass sich die neue Nachbarin gern irgendwo einbringen wollte, erzählte Nielsen, und, so begeisterte sich die Ortsvorsitzende, als Lohnbuchhalterin einer großen Firma sei sie als Kassenfrau des Vereins geradezu perfekt.

Damit ist die letzte noch vakante Vorstandsposition wieder besetzt. „Die Führungskrise ist überwunden“, stellte Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) erleichtert fest. Nicht nur das: „Ihr seid der drittjüngste Vereinsvorstand im Dorf“, bescheinigte er. Jüngere gebe es nur bei der Jugendfeuerwehr und der Landjugend.

Ihren Tatendrang haben Nielsen und ihr Team bereits im ersten Amtsjahr bewiesen. Es gab Bingo, einen Rollator-Parcours, eine Ausfahrt, eine Altkleidersammlung, Blutspendetermine, einen Demenzgottesdienst, ein monatliches Gedächtnistraining und Schulungen. Für 2017 kündigte Nielsen den Start einer neuen Theatergruppe an. Im Oktober soll die erste Aufführung schon über die Bühne gehen. Ein Mann als Mitspieler werde aber noch gebraucht.

Als nächstes hat Nielsen den Ehrgeiz, die Zahl der Mitglieder auf mehr als 100 zu steigern. 79 waren es bei ihrem Amtsantritt. Einige Kandidaten habe sie schon an der Angel, verriet sie, aber eben noch nicht genug. Für die 25 Teilnehmer der Hauptversammlung war das auch so schon Grund genug für einen kräftigen Applaus.

Blumen gab es für Helga Tumforde: Sie hatte gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert.



