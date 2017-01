Gemsmo-Cup : Drei Schüler managen ihr erstes Event

1 von 1 Foto: WST 1 von 1

Moorrege | Ein Event zu managen und an wirklich alles zu denken, ist keine leichte Aufgabe. Als Schulprojekt hatten sich die Schüler Jesse Schmal, Jakob Schmidt und Julius Maae von der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) die Organisation des ersten Gemsmo-Cups in den Kopf gesetzt. Sie überzeugten mit der Durchführung der regionalen Veranstaltung in der Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg so sehr, dass das Fußball-Pokalturnier nun jährlich ausgetragen werden soll. „Das war ganz klar eine Eins“, schwärmte Lehrer Tobias Führmann.

Für die Gemsmo wurde das Turnier in doppelter Hinsicht ein Erfolg. Sie waren nicht nur perfekte Gastgeber, sondern sie konnten sich sogar noch den Cup holen. „Wir galten zwar nicht als Kanonenfutter, aber die anderen haben tolle Spieler in ihren Reihen, die beispielsweise bei HSV oder St. Pauli kicken“, sagte Führmann. Angetreten waren Teams der Klassenstufen sieben bis neun des Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG) aus Uetersen, der Klaus-Groth-Schule (KGST) aus Tornesch und das Johann-Rist-Gymnasiums (JRG) Wedel. Die Gemsmo holte sich klar den Sieg mit zwölf Punkten und zehn zu sieben Toren, gefolgt vom LMG mit neun Punkten und sechs zu fünf Toren und dem JRG mit neun Punkten und sechs zu sechs Toren. Dem Siegerteam gehören an: Michel Hönke, Jakub Potola, Jan Kähler, Florian Kiehn, Jakob Schmidt, Nils Mumm, Marcel Klehn, Vanessa Lamers und Lia-Marie Grube. Führmann frohlockte über das Abschneiden seiner Mannschaft: „Das war das Sahnehäubchen, sie haben sich ganz souverän an die Spitze gespielt.“

Der Gemsmo-Pokal ist natürlich auch von den Event-Managern organisiert worden. Es handelt sich dabei um ein Unikat, das von Auszubildenden der Firma Loll Feinmechanik aus Tornesch einem Kooperationspartner der Schule, exklusiv angefertigt wurde. Auch das zweite Kooperations-Unternehmen, die Firma Ossenbrüggen Feinwerktechnik aus Moorrege, stiftete für die Siegerteams – und zwar drei Sätze Medaillen. Zudem gab es ein Rahmenprogramm und Catering. Beim Tipp-Kickern und am Tansania-Stand, an dem es auch Informationen über die Partner-Schule in Mrimbo gab, konnten zahlreiche Preise gewonnen werden.

von Andrea Stange

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:15 Uhr