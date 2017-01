Mit Video : Die unsichere Zukunft der Kaninchenzüchter

1 von 1 Foto: Kira Oster 1 von 1

Holm | Seine Art ist bedroht: Bernd Gries ist einer von wenigen Kaninchenzüchtern, die es noch im Kreis Pinneberg gibt. Die Zahlen der Vereinsmitglieder sinken in den vergangenen Jahren rapide. Aus der Not heraus schließen sich Vereine zusammen. U 80 Wedel-Holm hat das bereits getan – trotzdem zählt er aktuell nur elf Mitglieder, vergangenes Jahr waren es noch 15. „Den Leuten fehlt einfach die Zeit und das Interesse. Und uns fehlt der Nachwuchs“, bedauert der 65-Jährige. Seine Enkelin sei mit ihren 15 Jahren die einzige Jungzüchterin weit und breit. Und auch landesweit gebe es immer weniger Züchter.

Zumindest in Gries’ Kaninchenställen gibt es ausreichend Nachwuchs. In 14 Tagen erwartet der Rentner den ersten Wurf für 2017 in seinem Hintergarten in Hamburg Sülldorf. Von seinem besten Rammler aus dem Stall: Ein Kaninchen der Rasse Alaska, mit pechschwarzem, seidig glänzendem Fell. In der Natur sind Kaninchen zu dieser Jahreszeit nicht trächtig. Aber Gries Jahresplanung orientiert sich an den bundesweiten Ausstellungen. Und dort möchte er prächtige Jungtiere präsentieren.

Die meisten Veranstaltungen finden im Herbst statt. Die Rammlerschauen werden zu anderen Zeitpunkten ausgetragen. Die nächste Kreisrammlerschau für Pinneberg, Dithmarschen /Steinburg ist für Ende dieses Monats in Holm angekündigt: Am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. Januar werden etwa 100 Züchter ihre Tiere in der Markenbaumschule Ringel, Steenwischtwiete 7, präsentieren.

Gries ist seit 2001 der Vereinsvorsitzende von U 80 Wedel-Holm. Gerade am Wochenende bei der Jahreshauptversammlung wurde er wiedergewählt. „Das ist aber meine letzte Amtszeit“, betont er. Außerdem wurde ihm der Goldene Hase verliehen. Es ist bereits sein Vierter und eine Auszeichnung dafür, dass besonders viele Punkte bei Kaninchenschauen errungen worden sind.

Gesammelt hat Gries die Punkte mit seiner Siegerhäsin. Statt eines Namen trägt das Tier nur eine Nummer – wie die meisten Kaninchen aus der Zucht. 264 ist in das linke Ohr des Nagetiers tätowiert. Alle Zuchttiere werden so gekennzeichnet. Namen möchte Gries den Tieren ohnehin nicht geben, schließlich landen sie nach zwei, drei Jahren auf dem Teller. „Irgendwann wechseln sie den Stall, nämlich in die Küche“, sagt der Rentner und lacht.

Seit 1972 ist Gries der Kaninchenzucht verfallen. Mehr als 4000 Tiere saßen seither in seinen Ställen. Zu dem Hobby brachte ihn sein Schwiegervater. Auch seine Tochter züchtet. 110 Käfige hat die Familie, 60 davon sind aktuell belegt.

Im Laufe des Jahres werden sie sich füllen. Täglich eine Stunde verbringt Gries damit, die Tiere zu füttern. Wenn er alle Ställe ausmistet, braucht er einen Tag. Der Kaninchenkenner rät davon ab, Tiere aus der Zoohandlung zu kaufen. Sie würden oft viel zu früh von den Muttertieren getrennt. „Bei den Züchtern sind die Tiere gesünder und günstiger.“

Und wie läuft so eine Kaninchenschau ab? Die Tiere müssen bestimmten Richtlinien entsprechen. Gries hat viele Tiere der Rasse Alaska. Eine mittelgroße Rasse, die zwischen 3250 und 4000 Gramm schwer sein soll. Ist das nicht der Fall, gibt es Punktabzug. Beurteilt wird auch das Fell, die Kopf- und Körperform und die Präsentation. Wenn die Tiere dem Prüfer vorgestellt werden, sollen sie stramm und aufrecht sitzen. Gries macht es vor, zieht das Tier mit der Nummer 264 an den Ohren und damit in Position. Die Häsin verharrt. „Das ist meine Siegerhäsin“, sagt Gries stolz.

Der Kaninchenzuchtverein U80 Wedel-Holm hat derzeit elf Mitglieder. Vorsitzender ist seit 2001 Bernd Gries. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Wochenende standen fünf Kaninchen-Züchter im Blickpunkt: Roswita und Carsten Burgstaler aus Hetlingen wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Bernd Gries gewann den „Goldenen Hasen“. Er lag im vereinsinternen Punktsystem vorn. Gries hatte mit seinen „Alaska“-Kaninchen 54 Punkte gesammelt. Für 42 Zähler und seine Rasse „Loh Havanna“ bekam Michael Maiwald den „Silbernen Hasen“. Bronze gab es für Wolfgang Nicolaysen, der für „Castor-Rexe“ 25 Punkte bekam. Bei den Wahlen stellte Bernd Gries sich noch einmal zur Verfügung und wurde einstimmig für vier Jahre wiedergewählt. Neu in den Vorstand kam Wiebke Nicolaysen als Schriftführerin. Sie löste Sybille Friedrich ab, die – wie vier weitere Züchter – aus dem Verein ausgetreten ist. Wer Interesse an der Kaninchenzucht und einer Mitgliedschaft in dem Verein hat, wendet sich an Gries unter Telefon 040-873941 oder per Kontaktformuklar auf der Homepage: www.kzv-u80.de.

von Kira Oster

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:15 Uhr