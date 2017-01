Hauptversammlung : Die Jugendfeuerwehr will Pokale ernten

1 von 1 Foto: Stolzenberg 1 von 1

Wedel | Die 29 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Holm-Hetlingen brennen vor sportlichem Ehrgeiz: In diesem Jahr wollen sie Pokale abräumen. Beim Pfingstzeltlager 2016 sind sie leer ausgegangen. Damit das nicht wieder vorkommt, machen sie jetzt mit bei „Fit-for-Fire“, einem Fitnessprogramm der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord. Donnerstags wird trainiert, zusätzlich zu ihren regulären Dienstabenden.

Matthias Zemke zeichnete sich dabei bereits ganz besonders aus: Als einer von nur zwei Schleswig-Holsteinern erkämpfte er sich das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen in Gold. Während der Jahreshauptversammlung der Nachwuchsbrandschützer überreichte Holms Wehrführer Lukas Krack dem jungen Mann feierlich Nadel und Urkunde. Das alles macht die sportliche Holmer Truppe zuversichtlich, die Scharte des Vorjahrs spätestens an Pfingsten, beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehren in Brande-Hörnerkirchen, auszuwetzen.

Auch eine mehrtägige Ausfahrt wünschen sich die Fire Eagles für 2017. Im vergangenen Jahr hatten sie in Grömitz viel Spaß. An diese Jubiläumsfahrt erinnerten die Jahresrückblicke des Jugendfeuerwehrwarts Jan Ladiges und des kommissarischen Jugendgruppenleiters Sjunne Bräuner. Weitere Höhepunkte ihrer Aufzählung: Eine Nacht in der Feuerwache mit etlichen spannenden Einsätzen und nicht zuletzt die Weihnachtsfeier. Außerdem waren sie im Hansapark, wo ihnen das Eis so gut geschmeckt haben muss, dass es Eingang in die Jahresberichte fand. Fast elf Euro hat es gekostet, wies Kassenwart Elias Ahlemann in seinem Bericht gewissenhaft aus. Einige größere Anschaffungen kamen hinzu, so dass der Kassenbestand etwas schrumpfte. Mit mehr als 7000 Euro auf der hohen Kante steht die Gruppe aber nach wie vor auf solidem Grund. Kassenprüfer Andreas Stumpenhagen war denn auch voller Lob.

Geld soll nicht gehortet werden

Aber: „Ihr sollt kein Geld horten“, mahnte der Wehrführer und er demonstrierte dann auch gleich, dass der Schatz auf dem Konto Begehrlichkeiten weckt: „Ihr könnt euch ja an den Anschaffungskosten für unseren neuen Mannschaftstransporter beteiligen“, versuchte er sein Glück, allerdings ohne Begeisterung beim Nachwuchs auszulösen.

Ernster gemeint war die Bitte Kracks an alle, die demnächst 18 Jahre alt werden und dann aus der Jugendfeuerwehr ausscheiden müssen, sich für den Eintritt in den aktiven Feuerwehrdienst zu entscheiden. Mit den sechs 17-Jährigen im Raum vereinbarte der Wehrführer sogleich ein erstes Tête-à-Tête zu diesem Thema. Bürgermeister Walter Rißler (CDU) sekundierte. Auch er wünsche sich möglichst viele zukünftige Aktive aus dieser „tollen Jugendwehr“.

Dann standen Wahlen an. Finn Virchow wurde neuer Jugendgruppenleiter und erster Gruppenführer. Die zweite Gruppe übernahm der bisherige Kassenwart Elias Ahlemann. Die dritte Gruppe führt jetzt Phillip Lodwick. Matthias Zemke wurde Schriftführer und Mika Schönfeldt wurde zum neuen Kassenwart bestellt. Jan Ladiges nahm mit seinem Schlusswort zugleich Abschied vom Posten des Jugendfeuerwehrwarts. Eine größer gewordene Familie und zunehmende berufliche Einspannung lasse ihm keine andere Wahl. Aber er bleibe der Truppe verbunden, versicherte er.

Die Fire Eagles treffen sich jeden zweiten Montag im Monat, das nächste Mal am 13. Februar, in der Holmer Feuerwache an der Schulstraße. Beginn ist um 18 Uhr. Mitmachen können Jungen und Mädchen von zehn bis 18 Jahren.

von Karl-Heinz Stolzenberg

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr