Konzentration auf Radverkehr : Der Umweltbeirat braucht Unterstützung

Wedel | Es herrschte lange arbeitsame Ruhe beim Umweltbeirat in Wedel. Mit Beginn des Jahres 2017 ist wieder ein Alarmsignal zu vernehmen. Zurzeit noch leise: Maximilian vom Bruch hat mit seinen Umzugsplänen seine Mitgliedschaft niedergelegt. Bleiben noch vier von neun Aktiven und damit die Notwendigkeit einer Nachwahl. Bricht noch einer weg, dann sind Neuwahlen nötig.

Derzeit stehen die Zeichen indes auf Weitermachen, verdeutlichte Rainer Hagendorf, stellvertretender Beirats-Vorsitzender. Er wie auch Vorsitzender Jens Peyn sowie Elke Sander und Wolfgang Janetzky hätten klar signalisiert, am Ball zu bleiben. Um die Arbeit besser schultern zu können, werde man bis auf Weiteres allerdings dem Hauptausschuss nicht beiwohnen. Planungs- und Umweltausschuss werden ebenso wie der Rat weiter besetzt. Gleiches gilt für den Wohnungswirtschaftlichen Dialog sowie die Arbeitsgrupppen Hafen, Wedel Nord und die in Gründung befindliche AG Radwege. Eben beim Thema Radwege will der Umweltbeirat zunächst Schwerpunkte seiner Arbeit setzen, um sich mit wenigen Menschen nicht auf vielen Feldern zu verzetteln, so Hagendorf. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit dem künftigen Klimaschutzmanager angestrebt.

Christiane Maylahn von der städtischen Leitstelle Umweltschutz, die in der Verwaltung für den Beirat zuständig ist, begrüßte ausdrücklich, dass die vier verbliebenen Mitglieder am Ball bleiben. „Ich bin froh, wenn ich Mitstreiter an meiner Seite habe. Es wäre sehr schade, wenn sich der Beirat auflösen würde“, sagte sie.

Zuletzt war dies 2007 der Fall, als ebenfalls die Teilnahmerzahl bröckelte und fünf verbliebene Aktive geschlossen zurücktraten, weil sie sich nicht arbeitsfähig sahen. Erst 2008 wurde ein neuer Beirat installiert. Bereits seit 1980 berät das Gremium in umweltrelevanten Fragen. Generell gehen Stellungnahmen des Beirats vor politischen Beschlüssen zu umweltrelevanten Themen an die den Entscheidungsträger. Der Umweltbeirat hat Rede- und Antragsrecht in den Ausschüssen.

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, wendet sich an Maylahn unter 04103-707333 oder Hagendorf unter 0176-64885349.

von Oliver Gabriel

erstellt am 13.Jan.2017 | 12:30 Uhr

