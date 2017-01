OVG-Entscheidung : Der Businesspark-B-Plan ist unwirksam

1 von 1 Foto: wst 1 von 1

Wedel | Es ist ein empfindlicher Rückschlag für Wedels Mega-Projekt Businesspark Elbufer mit derzeit noch nicht absehbaren Folgen: Im Eilverfahren hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig-Holstein am Mittwoch dem Antrag des Risseners Jan Hilpert auf einstweilige Anordnung stattgegeben und den B-Plan 88 für das 18-Hektar-Gewerbegebiet außer Vollzug gesetzt.

Laut Begründung der Richter ist der B-Plan unwirksam, „weil er auf einem beachtlichen Abwägungsfehler beruht“. Wedel habe den Schutzanspruch eines reinen Wohngebiets, als das der B-Plan „Rissen 11“ das unmittelbare Nachbar-Areal auf Hamburger Seite ausweist, nicht ausreichend berücksichtigt. Konsequenz: Die Stadt darf keine weiteren Baugenehmigungen erteilen. Laut Auskunft von OVG-Sprecherin Birgit Voß-Güntge ist auch der bereits begonnene Bau der Erschließungsstraße betroffen, sofern er auf dem B-Plan fußt – was tatsächlich der Fall ist. Sprich: Am Elbufer gilt bis auf weiteres ein kompletter Baustopp.

Der OVG-Beschluss hat auch Auswirkungen auf die ersten konkreten Ansiedelungsprojekte. Wie berichtete wartet ein Wedeler Investor auf die Baugenehmigung für sein Projekt „Elbcube5“, bei dem fünf Büro-Komplexe direkt an der Wasserseite entstehen sollen. Zudem hat Solarnova Umzugspläne Richtung Businesspark vorgestellt. Der vorläufige Baustopp soll den betroffenen Nachbarn davor schützen, dass auf Grundlage des B-Plans 88 „nicht mehr rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen werden, die das Grundstück des Antragstellers [Hilpert, Anmerkung der Redaktion] jedenfalls für den Nachtzeitraum nicht (mehr) zumutbaren Geräuschemissionen aussetzt“, heißt es in der Beschlussbegründung.

Mit dem Antrag auf einstweilige Anordnung hatte Hilpert einen Normenkontrollantrag eingereicht, der voraussichtlich Erfolg haben werde, so die Einschätzung des OVG. Wann die Entscheidung in diesem Hauptsachenverfahren fällt, ist indes offen. Laut Voß-Güntge gebe es viele ältere Verfahren, die ebenfalls noch zur Entscheidung anstünden. Sie rechnet nicht mehr in 2017 mit einer Verhandlung.

Wie berichtet hatte die Stadt Wedel ihrerseits versucht, juristisch gegen die Ausweisung eines reinen Wohngebiets auf Rissener Seite vorzugehen, war jedoch gescheitert.

Stadt will nicht abwarten bis zur Hauptverhandlung

Angesichts von zwei Niederlagen vor OVGs gehe er nun davon aus, so Hilpert, dass die Stadt Wedel zur Einsicht kommen und auf den Lärmschutzanspruch der Bewohner im Bereich des Bebauungsplans Rissen 11 die gebotene Rücksicht nehmen wird. Sollte Wedel nicht einlenken, behalte er sich vor, weitere gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, erklärte Hilpert.

Für Wedels Grüne, die bereist mehrfach Wedels Position in der Lärmstreitfrage kritisiert hatten ist ebenfalls klar, was nun Marschrichtung sein muss. Auf Anfrage sagte gestern Fraktionssprecher Olaf Wuttke: „Wir müssen alles dafür tun, um Schäden aus diesem Fiasko zu mindern“. Erneut plädierte er dafür, schnellstmöglich eine B-Plan-Änderung anzuschieben.

Nach Prüfung des OVG-Beschlusses schwenkte gestern auch Wedels Verwaltung auf diese Linie ein. Die Stadt Wedel werde das Ergebnis des Hauptverfahrens nicht abwarten und stattdessen den B-Plan 88 im kritisierten Punkt der nächtlichen Lärmemission nachbessern, heißt es in einer am späten Nachmittag veröffentlichten Presseerklärung. „Dies wird zwar zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung im B-Plan-Verfahren führen, der Stadt und Investoren jedoch die benötigte Rechtssicherheit schneller bringen, als wenn das Ergebnis der Hauptverhandlung abgewartet werden würde“, so Businesspark-Projektleiter Jörg Amelung. Als Zeitdauer für eine B-Plan-Änderung nannte Amelung auf Nachfrage rund ein Jahr.

Die Verwaltung sei jedoch zuversichtlich, dass für den derzeit im Genehmigungsverfahren befindlichen ersten Baukörper des Projekts Elbcube trotz der OVG-Entscheidung „eine baurechtskonforme Lösung gefunden werden kann“.

