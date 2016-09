Klares Votum für Namenswechsel : Das Amt Moorrege hat jetzt einen neuen Namen

Wahlberechtigt waren die 63 Beschäftigten der Amtsverwaltung sowie die 23115 Einwohner der sieben amtsangehörigen Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Appen, Neuendeich, Groß Nordende und Heidgraben und der drei Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen, die zum 1. Januar 2017 mit ihrer Verwaltung zum Amt Moorrege wechseln. Von den Mitarbeitern beteiligten sich 16 an der Umfrage. Aus der Bevölkerung kamen 72 Rückmeldungen. Nicht berücksichtigt werden konnten ein Vorschlag aus Hamburg und einer aus Uetersen.

In Moorrege war die Beteiligung am größten. 52 Bürger taten ihre Meinung kund. 43 sprachen sich für eine Umbenennung aus, neun für die Beibehaltung der derzeitigen Bezeichnung. Vergleichsweise hoch war die Beteiligung auch in Hetlingen mit 18 Änderungswünschen und einer Stimme für den Beibehalt. Der Kinder- und Jugendbeirat der Marschgemeinde hatte sich früh einen anderen Amtsnamen, einen, mit dem sich alle Gemeinden identifizieren könnten, gewünscht. Die einzige Gemeinde, in der die Zahl derjenigen, die den alten Namen behalten wollen, größer war, als die, die sich eine neue Bezeichnung wünschen, war Holm. Vier Holmer sprachen sich dafür aus, dass die Verwaltung weiter Amt Moorrege heißt, zwei reichten Namensvorschläge ein.

Die Ergebnisse der übrigen Gemeinden: Aus Appen kamen 13 Namensvorschläge, niemand setzte sich für den bisherigen Amtsnamen ein. In Groß Nordende war das Verhältnis 7:0, in Haselau 3:0, in Haseldorf 9:2, in Heidgraben 8:0, in Heist 4:3 und in Neuendeich 1:0.