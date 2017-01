Breites Angebot – viel Zustimmung

1 von 1 Foto: Jacobshagen 1 von 1

160 Kurse, davon 82 Einzelveranstaltungen, hat die Familienbildung Wedel im ersten Halbjahr 2017 im Angebot. Eigentlich genau so viel wie immer, erklärt Leiterin Ulrike Wohlfahrt während der Vorstellung des Programms. Weil das Halbjahr besonders lang ist, sind’s diesmal ein wenig mehr. „Für uns sind die fortlaufenden Veranstaltungen das Wichtigste“, erläutert Wohlfahrt. Teilnehmer seien häufig seit Jahren dabei und sehr zufrieden, das ist von der Belegung her eine sichere Bank. Wenn das Team sich an die Programmauswahl macht, rücken allerdings die Einzelveranstaltungen in den Fokus. „Leckerbissen“ zu suchen, mache besonders viel Spaß, so die Leiterin. Die Herausforderung ist hier: Neue Teilnehmer können nur durch immer wieder neue Ideen akquiriert werden.

Ein Coup ist den Verantwortlichen hier mit der Verpflichtung von Cathleen Heil gelungen. Die Mathematik-Doktorandin, die sich auch im Nabu engagiert, verbindet beide Themen in dem spanenden Kursus für Entdecker: „Mathematische Spurensuche in der Natur“. Neu ist ebenfalls das Trommel-Angebot, das sich explizit an alle Generationen wendet. Auch der Charleston kann in diesem Halbjahr in der Familienbildung erstmals erlernt werden.



„Dumme Kuh“: Wie sollen Eltern darauf reagieren?

Mit Tipps von der Fachfrau, was Eltern tun können, wenn ihre Kinder sie als dumme Kuh beschimpfen, erfüllt die Familienbildung ihren Beratungsauftrag. Und mit dem Abend über „Genogramm-Arbeit“ zeigt die Einrichtung ihr stetiges Interesse an neuester Forschung. Genogramme zeichnen Familienbeziehungen auf, damit Verhaltensweisen und Prägungen, die über Generationen hinweg übermittelt werden, erkannt werden können. Auch schlechte Erfahrungen würden weitergegeben, diesen Kreislauf gelte es zu durchstoßen. „Wir brechen Forschungsergebnisse auf ihren alltagstauglichen Nutzen herunter“, erklärt Wohlfahrt die Anwendungsmöglichkeit.

Bei den fortlaufenden Kursen stehen wie immer die Eltern-Kind-Gruppen im Vordergrund, gefolgt von den Bewegungsangeboten für Alt und Jung. Besonders freut sich Wohlfahrt darüber, dass es dem Team gelungen ist, im Bad der Regioklinik weitere Zeiten zu bekommen. Neu sind deswegen gleich mehrere Kurse „Aquafitness für Einsteiger“. Der Raum ist kleiner, das Wasser wohltemperiert und wenig Publikum guckt zu, das kommt an, so die Leiterin.



Neu: Familien- und Trauerberatung

Die offenen, kostenfreien Treffpunkte sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Auch für dieses Halbjahr hat die Familienbildung sechs solcher Begegnungsmöglichkeiten im Angebot. „Sie werden alle sehr gut angenommen“, sagt Wohlfahrt. Und sie betont: „ Es freut uns immer, wenn wir im Flur die vielen kleinen und großen Schuhe sehen, die die Teilnehmer ausziehen, bevor sie in den Gruppenraum gehen.“ Doch damit zeigt sich zur gleichen Zeit ein anderes gravierendes Problem: eklatante Platznot, die mittlerweile in der Einrichtung herrscht. „Es zeigt uns deutlich, dass wir unbedingt größere Räume benötigen.“ Die Familienbildung sucht schon seit längerer Zeit, bisher leider vergebens.

Dabei drängt es noch aus einem weiteren Grund: Auch die Beratungen, die die Einrichtung anbietet, werden immer reger frequentiert. Zur Erziehungs- und Paarberatung kommen in diesem Halbjahr eine Familien- und eine Trauerberatung sowie ein Mediationsangebot hinzu. Und auch das Familienzentrum, das Beratung und Begleitung kostenfrei anbietet, meldet dank vermehrter Nachfrage größeren Raumbedarf an. „Die Menschen brauchen immer mehr Unterstützung“, resümiert Wohlfahrt.





> www.familienbildung-wedel.de

von jac

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen