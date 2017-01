Beatlessongs voller Magie

1 von 1 Foto: Heer 1 von 1

Beatles-Fans, aufgepasst: Wer die Songs der legendären Pilzköpfe liebt, sollte sich schnellstens Tickets sichern. Am Sonnabend, 7. Januar, lassen Michael Horn-Antoni und Heinrich Thuy erneut die Haseldorfer Bandreißerkate erbeben. Zwei Klaviere, zwei Charaktere, zwei Improvisationskünstler und ihre eine Liebe zu Lennon und McCartney versprechen einen Abend der Extraklasse.

Mehr als vier Jahrzehnte Freundschaft verbinden den Haselauer Kantor Horn-Antoni und den Hessen Thuy aus Bad Camberg. Das ist nicht nur beim Umgang miteinander zu sehen, sondern auch bei Konzerten zu erleben. Ein Blick, ein Ton – und schon geht die Post ab, Jam-Session at its best.

Veranstalter ist der Kulturverein Haseldorfer Marsch. Vorsitzender Thomas Herion ist glücklich darüber, mit diesem Konzert die neue Saison einläuten zu können. Auch er mag die Musik der Beatles und erfreut sich an der Improvisationslust der beiden Vollblutmusiker.

„Wir brauen keine Noten, wir gucken uns an und dann funktioniert das – es ist Magic“, schwärmte Horn-Antoni, Chef der Haselauer Kantorei im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Magie wird sich ganz sicher auch wieder über der neuen Auflage der Beatlemania schweben.

Die bekannten Titel wie „Yellow Submarine“, „Abbey Road“ oder „A Hard Day’s Night“ ertönen immer wieder neu – je nach Lust und Laune der Musikerfreunde Thuy und Horn-Antoni. Wer dabei sein möchte, sollte sich sputen: Denn die zwölf Euro teuren Tickets sind erfahrungsgemäß ganz schnell vergriffen. >

www.kulturverein-haseldorf.de