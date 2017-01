Wedel : Baustopp im Wedeler Businesspark

1 von 1 Foto: WST 1 von 1

Wedel | Nichts geht mehr im geplanten Mega-Gewerbegebiet am Elbufer: Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat am Mittwoch per Eilverfahren beschlossen, dass der B-Plan 88 Businesspark Elbufer Wedel vorläufig außer Kraft gesetzt wird. Bedeutet: Baustopp auf dem 18-Hektar-Areal direkt am Hamburger Stadtrand, bis der seit Monaten schwelende Streit um zulässige Lärmgrenzwerte entscheiden ist. Im November hatte ein direkter Nachbar auf Hamburger Seite ein Klageverfahren gegen den B-Plan inklusiver einstweiliger Anordnung angeschoben. Mit dem OVG-Beschluss hat er jetzt einen ersten Teilerfolg erzielt. Wedel hat bereits mit dem Bau der Erschließungsstraße begonnen. Zudem liegen konkrete Anfragen für Bauprojekte von zwei Unternehmen vor.

von Oliver Gabriel

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:24 Uhr

