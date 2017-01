Zahlen übertreffen Erwartungen : Badebucht-Bilanz 2016: Mehr Besucher als erwartet

1 von 1 Foto: Inge Jacobshagen 1 von 1

Wedel | Der Blick auf die Zahlen macht Badleiter Karsten Niß und Adam Krüppel, Geschäftsführer der Stadtwerke, stolz: Im vergangenen Jahr besuchten weit mehr Gäste die Wedeler Badebucht als geplant. Sowohl im Erlebnis- und Freibad als auch für die Saunaanlage können die Betreiber für 2016 eine positive Bilanz vorweisen. „Unsere Besucher haben uns trotz der Einschränkungen in der Sauna die Treue gehalten. Das freut uns sehr“, bekennt Niß.

Vergangenes Jahr standen in der Saunaanlage die Zeichen auf Expansion. Auf dem Gelände wurde nicht nur eine Riesensauna errichtet, in der 80 Personen gleichzeitig schwitzen können, sondern drumherum auch noch ein künstlicher See und ein Kneippwanderweg angelegt sowie ein extra Dusch- und Toilettentrakt aufgebaut. Große Vorhaben, die sicher zu Besucherrückgängen führen, dachten die Betreiber. Und passten ihre Prognosen für das Jahr entsprechend an. „Wir hatten angenommen, dass wir mit dem Bau unseres neuen ,Haus am See‘ einige Gäste durch den Baulärm verlieren würden. Deshalb hatten wir mit 34.000 Besuchern kalkuliert, rund 1000 weniger als im Jahr zuvor“, erläutert Krüppel. Viel zu pessimistisch gedacht, wie sich herausstellte. Der Zuspruch brach zwar in den Sommermonaten ein. Er schnellte aber nach Fertigstellung der neuen Anlage im September deutlich in die Höhe. „36.042 Gäste besuchten die Sauna – trotz Bauzauns und Geräuschen“, berichtet Krüppel und bilanziert: „Wir schreiben ein absolutes Rekordjahr.“

Im Badbereich sprangen 2016 genau 155.363 Gäste in die Fluten, so die Betreiber. Auch diese Zahl ist ein Erfolg für die Badebucht. Denn sie übertrifft nicht nur die Besucheranzahl im Jahr 2015 um mehr als 15.000. Sie übersteigt auch den Wirtschaftsplan gewaltig. Prognostiziert waren 20.000 Gäste weniger im Schwimmbad. Dass hierzu der Sommer seinen großen Beitrag geleistet hat, ist den Verantwortlichen klar. „Endlich hatten wir mal wieder mit dem Wetter Glück. Schon im Mai war es so warm, dass wir das Freibad eröffnen konnten. Auch der fantastische Spätsommer Anfang September ermöglichte es uns, die Außenbecken zehn Tage länger geöffnet zu halten als vorgesehen“, erklärt Krüppel.

Und zu guter letzt: Der Wellnessbereich der Badebucht kann für das vergangene Jahr ebenfalls mit guten Ergebnissen punkten. Die ursprüngliche Kalkulation war hier wie für die Sauna wegen der Bauarbeiten vorsichtig angesetzt. Doch es kam auch hier anders: „Mit 4343 Anwendungen haben wir die Planzahlen um 750 Anwendungen gesteigert“, freut sich Geschäftsführer Krüppel.

von Inge Jacobshagen

erstellt am 19.Jan.2017 | 17:15 Uhr