B 431: Monatelange Behinderungen

Die nächste große Operation an Wedels Verkehrshauptschlagader steht ins Haus: Nachdem sich die Planung infolge der späten Haushaltsgenehmigung 2016 verschoben hatte (wir berichteten), steht für dieses Jahr nun der dritte und letzte Abschnitt des B 431-Ausbaus ins Haus. Die Folge: Verkehrsteilnehmer müssen sich auf monatelange Behinderungen auf der täglich von mehr als 20 000 Fahrzeugen frequentierten Straße einstellen. Zumal es nicht bei dieser Baumaßnahme bleibt: Direkt im Anschluss wird nach aktuellem Planungsstand die Einmündung B 431 / Industriestraße ertüchtigt. Unter anderem sind neue Abbiegespuren geplant, um den zu erwartenden Mehrverkehr durch den Businesspark bewältigen zu können.

Während dafür die Bauzeit noch offen ist, rechnet die Verwaltung mit zehn bis zwölf Monaten allein für die B 431-Sanierung zwischen Croningstraße und Industriestraße. Ein Grund ist die einspurige Verkehrsführung, die während der Maßnahme gewährleistet sein soll: Aus Hamburg kommend Richtung Bahnhof Wedel sollen die Autos weiter passieren können. Die obligatorische Umleitung in Gegenrichtung erfolgt über Schulauer Straße und Tinsdaler Weg. Diese bedingt, dass eine weitere aktuelle Baustelle zunächst geräumt sein muss: die an der Einmündung zum Businesspark Ecke Tinsdaler Weg / Industriestraße. Dort sollen die Arbeiten im April abgeschlossen sein. Künftig wird eine Ampelanlage den Verkehr an dieser Stelle regeln.

Im Sommer, voraussichtlich Juli oder August, sollen dann die Bagger in die Rissener Straße rollen. Angesichts der starken Frequenz und insbesondere die Nutzung durch Schwerlastverkehr die die Fahrbahn laut Stadt desolat und muss „den technischen Erfordernissen entsprechend neu aufgebaut werden“. Auch Geh- und Radwege entsprechen hinsichtlich Oberflächen und Breiten nicht den zeitgemäßen Erfordernissen und müssen instand gesetzt werden.



Anlieger werden an Kosten beteiligt

Nach korrigierter Kostenplanung sind 2,5 Millionen Euro für den B 431-Ausbau geplant. Zwei Millionen Euro trägt der Bund, 500 000 Euro Kosten bleiben in Wedel, unter anderem für den Ausbau der Nebenflächen, die zu 60 Prozent auf die Anlieger umgelegt werden.

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss befasst sich am Donnerstag, 12. Januar, mit dem anstehenden Baubeschluss für die B 431-Sanierung. Die öffentliche Sitzung im Bauhof, Autal 39, beginnt um 18 Uhr.

von Oliver Gabriel

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen