Ausstellung neu herausgeputzt

Informativer, frischer, Smartphone-tauglich und verständlicher – so präsentiert sich nun die Dauerausstellung im Haseldorfer Elbmarschenhaus. Als Edelgard Heim im Sommer 2014 die Leitung der Integrierten Station übernahm, hatte sie sich fest vorgenommen, die in die Jahre gekommene hauseigene Schau auf den Prüfstand zu stellen. Dazu spannte sie viele Menschen ein. Neben Mitarbeitern wurden auch Vertreter des Zweckverbands befragt. Bei der Auswertung kam heraus: Die Präsentation ist auch nach all den Jahren grundsätzlich attraktiv. Über das Herzstück der Schau gab es von den Bürgermeistern die einhellige Meinung: „Das Auenmodell muss bleiben.“

Während das Auenmodell an seinem angestammten Platz steht, wurde ein anderes Exponat aus dem Nischendasein in den Mittelpunkt gerückt. Das von Reinhard Bastian aus Hetlingen detaillegetreu nachgebaute Modell einer Bandreißerkate steht nun mitten im Raum. „Das sind kleine Änderungen, die viel bewirken“, weiß Heim. Das Holzmodell soll noch beschriftet werden, verrät sie. „Eine Ausstellung lebt davon, dass sich die Menschen aus der Region mit einbringen“, so die Elbmarschenhaus-Chefin.

Eingebracht hat sich auch Familie Bohn aus Seestermühe. Jochim Bohn hat eine Aalreuse gestiftet. Sie ist ein Nachbau der Reusen seines Vaters Fritz, der Buhnenfischerei als Nebenerwerb betrieb. Ein Foto von 1911 zeigt Fritz Bohn bei der Arbeit.

Neu sind die großen Texttafeln. „Sie sind farbloser geworden“, erklärt Heim. Drei Grafikbüros haben an der Ausschreibung teilgenommen, überzeugt hat der Hamburger Michael Teßmer. Teil der Tafeln ist eine „Kibitzstrecke“. „Da gibt es etwas zu kibitzen, also zu entdecken“, erklärt Heim. Hier ist Wissen gefragt, beispielsweise wieviel eine Kuh frisst und wieviel Softeisportionen aus dem durchschnittlichen Jahresertrag der Milch hergestellt werden können, nämlich 108 375 .



Erklärung in einfacher Sprache per QR-Code

Wer ein Handy besitzt, kann sich per App die QR-Codes zu nutzte machen, mit deren Hilfe die Tafeln in einfacher Sprache erklärt werden. Das wurde aus Mitteln der Aktion Mensch finanziert und in Zusammenarbeit mit der AG Natur für alle vom Schäferhof in Appen erstellt.

Grafiker Teßmer entwickelte auch die neuen Quartett-Karten, die an elf der 13 Informationstafeln hängen. Sie dienen der Wissensvertiefung und hängen an einer langen Nylonschnur, so dass auch Rollstuhlfahrer sie bequem nutzen können. Sie konnten dank zahlreicher Helfer attraktiv gestaltet werden, so wurden beispielsweise Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt.

Neben Informationen über die heimische Vogelwelt gibt es auch Wissenswertes über die Fische. Sie werden nicht nur auf einer Schautafel gezeigt, sondern sind mit Glück live zu erleben – im Aquarium. Zur Zeit tummeln sich darin Bitterling und Posthornschnecke. Ex-Praktikantin Hanna Bobeth hat die Forscherecke neu konzipiert. Das neue Mikroskop mit Display soll dafür sorgen, dass mehrere Kinder gleichzeitig das Exponat bestaunen können.

Noch mehr einbeziehen möchte Heim die Kreis-Jägerschaft, die immer sonntags im Jägerzimmer Fragen beantwortet und Exponate zeigt. Künftig sollen Natur-Videos zu sehen sein. Den Grundstock für den Kauf des benötigten Monitors gibt es bereits: Die Jagdhornbläser erhielten für einen Auftritt eine Spende von 300 Euro.

