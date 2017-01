3350 Euro : Afrika-Hilfe der Gemsmo-Schüler

1 von 1 Foto: Andrea Stange 1 von 1

Moorrege | Wenn es um Afrika-Hilfe geht, ist die Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege (Gemsmo) seit Jahren engagiert. Beim „Tag für Afrika“ 2016 kamen 3354,90 Euro zusammen. Während des sozialen Tags, einer Pflichtveranstaltung, hatten fast 500 Gemsmo-Schüler bei Eltern, Bekannten und in Firmen gearbeitet. Das Geld kommt je zur Hälfte der Aktion Tagwerk, der die bundesweite Kampagne „Dein Tag für Afrika“ organisiert, und der Gemsmo-Partnerschule in der Gemeinde Mrimbo in Tansania zugute.

Dass das Geld in Mrimbo gut angelegt ist, haben die Kinder und Jugendlichen bereits sehen können. Ganztagskoordinatorin Katrin Zorn brachte von ihrer Afrika-Reise ein Foto des Ofens mit, der durch den Ertrag der Aktion 2015 finanziert werden konnte. Dem Nachwuchs wird damit auch deutlich, wie der Standard in Tansania im Vergleich zu Moorrege ist, denn bei ihnen wird derzeit auch an einer Mensa gebaut.

Die Schulsprecher Nick Rieprich (18) aus der R10 a und Antonia Mehlen (14) aus der R8 a sind stolz auf das Ergebnis. Die Heistmerin ist ganz begeistert über den Arbeitseinsatz. „Es hat total Spaß gemacht“, sagt sie. Die engagierte Schülerin hat sechs Stunden lang in einem Jeansladen in Uetersen geschuftet. „Wir mussten richtig anpacken“, sagte sich Antonia. Nick hatte seinem Vater in dessen Zweirad-Werkstatt geholfen. Aus den geplanten vier Stunden wurden neun. „Die Zeit ist nur so verflogen“, berichtete der Moorreger.

Doppelter Nutzen durch die Aktion

Nick findet den „Tag für Afrika“ in doppelter Hinsicht gut: Es kommt Geld zusammen und die Schüler haben Gelegenheit für ein eintägiges Praktikum. Er war zum achten Mal im Einsatz, meist im Familienbereich. Aber auch bei einem Floristen war er tätig, nächtlicher Großmarktbesuch inklusive.

Schulleiterin Karen Frers und die Vertrauenslehrerinnen Maike Schwabe und Silvana Berger freuen sich nicht nur über das Engagement ihrer Schüler, sondern auch darüber, dass stets so viele Privatpersonen und regionale Unternehmen die Afrika-Aktion unterstützten. „Das ist nicht selbstverständlich“, weiß Schwabe. Informationen über die Partnerschule und den Förderverein Rafiki gibt es im Internet.

von Andrea Stange

erstellt am 12.Jan.2017 | 16:30 Uhr