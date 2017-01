50 Jahre musikalischer Hochgenuss

1 von 1 Foto: wst 1 von 1

Dieses Jahr gibt es für den Kammerchor und das Kammerorchester Wedel ordentlich etwas zu feiern: Beide Ensemble werden 50 Jahre alt. Fünf Konzerte stehen deswegen im Jubiläumsjahr auf dem Programm. Neben dem traditionellen Gemeinschaftskonzert im September und dem Weihnachtskonzert, das ebenfalls Chor und Orchester gestalten, auch eine Benefizveranstaltung zusammen mit dem Schostakovitsch-Quartett aus Hamburg. Den Anfang macht aber bereits im März ein Jubiläumskonzert anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kammerorchesters, das die Musiker in Zusammenarbeit mit und im Zuge der Wedeler Musiktage auf die Beine stellen.

Als Heinz Kegel 1967 den Kammerchor Wedel gründete, war das nicht die erste Singgemeinschaft, die der Mitbegründer und langjährige Leiter der Wedeler Jugendmusikschule zusammenschweißte. Als junger Kantor hatte Kegel zuvor bereits die Kantorei der Kirchengemeinde Wedel aufgebaut. 1950 begannen die Sängerinnen und Sänger ihren Dienst im Zeichen der Kirchenmusik. 1959 führte die Kantorei unter Kegels Leitung dann zum ersten Mal das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf.



Valeri Krivoborodov übernimmt den Chor

Der Musikschule, die 1960 ins Leben gerufen wurde, stand Kegel bis 1980 als Musikalischer Leiter vor. Trotzdem hatte der umtriebige Klanggestalter noch Kapazitäten frei, um beide Ensemble, die Kantorei und den Kammerchor, zu führen. Gemeinsam brachten die Singgruppen 1969 erstmals Joseph Haydns „Die Schöpfung“ zur Aufführung, 1972 folgte „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

Auf Kegel folgte Valeri Krivoborodov. Der gebürtige Russe hat in Moskau Cello studiert und dort auch eine Dirigentenausbildung abgeschlossen. Er spielte in der staatlichen Moskauer Philharmonie. Zudem war Krivoborodov Solocellist des Moskauer Kammerorchesters. 1980 emigrierte der Russe über Zypern nach Deutschland und etablierte sich auch hier als vielfach ausgezeichneter Musiker. Unter anderem wirkte er als Erster Cellist bei den Hamburger Symphonikern mit. 2004 übernahm Krivoborodov die Leitung des Kammerchors und führt das Ensemble bis heute mit großem Engagement und viel Erfolg.

Ebenfalls vor 50 Jahren, also auch im Jahr 1967, gründete Kegel ein Ensemble für Instrumentalisten: das Kammerorchester. Die Streicher, Bläser und Schlagwerk-Spieler unterstützen den Kammerchor musikalisch, sie führen darüber hinaus aber auch jährlich ein eigenständiges Konzert auf.



Stefan Czermak leitet das Orchester

Kegels Nachfolger hier wurde Stefan Czermak, der bis vor drei Jahren die Position des Ersten Kapellmeisters bei den Hamburger Symphonikern bekleidete. Czermak kommt aus Ostpreußen. Er studierte in Moskau Violine und war bereits in Polen an der Breslauer Philharmonie als Erster Konzertmeister verpflichtet. Schon vor seiner Emigration 1984 gastierte Czermak nahezu in der ganzen Welt, seine Freundschaft mit Kegel führte ihn zum Kammerorchester, dessen Einstudierungen er bis heute betreut.

Kammerchor und Kammerorchester sind in Wedel zu einer festen Institution geworden, deren anspruchsvolle Konzerte meist schnell ausverkauft sind. Die Programmtermine sollte man sich deshalb vormerken. Das Orchester-Jubiläums-Konzert am 26. März im Rist-Forum führt von Mozart die Symphonie KV 29 sowie das Klarinettenkonzert KV 622 auf. Zudem steht Schuberts Symphonie Nr. 5 auf dem Programm. Am 1. April beteiligt sich der Kammerchor an der italienischen Chornacht, die die Wedeler Musiktage ebenfalls im Rist-Forum veranstalten

Beim gemeinsamen Konzert am 24. September sollen Puccinis Requiem aeternam, Schuberts „Unvollendete“, Symphonie h-Moll, und Puccinis Messa di Gloria erklingen, so die Planungen. Noch nicht festgelegt haben sich die Verantwortlichen für das Programm des Weihnachtskonzerts. Nur das Datum ist bereits gesetzt: Es soll am 17. Dezember in der St.-Marien-Kirche stattfinden.







