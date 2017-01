vergrößern 1 von 2 1 von 2

20 Mal ist die Feuerwehr Haseldorf 2016 alarmiert worden und lag damit im üblichen Jahresschnitt. Dennoch sei es innerhalb seiner siebenjährigen Amtszeit mit zwei schrecklichen Großbränden, der Umstrukturierung der Wehr und der Digitalisierung des Sprechfunks das Jahr der höchsten Anforderungen gewesen, berichtete Wehrführer Ingo Wittke während der Jahreshauptversammlung. Im dicht besetzten Tagungsraum der Feuerwache hatten neben den Brandschützern zahlreiche Gäste Platz genommen, wie Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU), Deichgraf Udo Prinz von Schoenaich-Carolath-Schilden und der Landtagsabgeordnete Thomas Hölck (SPD).

Die 50 aktiven Kameraden mussten im vergangenen Jahr zu sechs technischen Hilfsleistungen, fünf Brandbekämpfungen, zwei Löschhilfen in Haselau und Hetlingen, sechs Brandsicherheitswachen und einem Fehlalarm ausrücken. Vor allem der mit dem Fund eines Suizidtoten endende Großbrand in Scholenfleth, bei dem 150 Kräfte elf Stunden lang alles gaben, hatte ihnen viel abverlangt. Zu dem Dachstuhl-Feuer eines gegenüber der Feuerwache stehdenden Einfamilinenhauses hob Wehrführer Wittke lobend die Tagesverfügbarkeit seiner Wehr hervor: „Mittags um 14.30 Uhr und wir waren mit 22 eigenen Kameraden vor Ort! Davon träumen andere Wehren.“

Auch die bisher stets unfallfreie, kompetente Arbeit und die hohe Dienstbeteiligung von 76 Prozent lobte der Wehrchef. Neben 24 Dienstabenden standen Veranstaltungen und 14 Fortbildungen in Sachen Funk, Atemschutz und Maschinen auf Kreis- und Landesebene an. Auch galt es, sich für den neuen Digitalfunk fit zu machen. Zugunsten einer optimalen Personalplanung wurde die bisher in drei Gruppen organisierte Wehr neu aufgeteilt. Sie arbeitet nun mit zwei Gruppen und einer neu eingerichteten Reserveabteilung. „Personell sind wir zahlen- und altersmäßig sehr gut aufgestellt. Mit dem heutigen Wiedereintritt von Tim Wulff sind wir 51 Kameraden und halten den Sollbestand“, freute sich Wittke.



Nach den Wahlen, der Entlastung des Vorstands, den Beförderungen und Ehrungen bedankten sich die Gäste für die verlässliche Zusammenarbeit und das große ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute. Einen Ausblick auf 2017 gab Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU). Die Gemeinde werde die Wünsche der Feuerwehr wie immer bestmöglich erfüllen. So seien rund 20 000 Euro für Einsatzjacken und ein Atemschutzprüfgerät in den Haushalt eingestellt. Auch das neue Löschfahrzeug und der Anbau an die Feuerwache werden in diesem Jahr auf den Weg gebracht. „Wir sind froh, diese Wehr zu haben. Da ist jeder Euro gut investiert!“ schloss der Gemeindechef. Wahlen

Benjamin Tokarski (stv. Gruppenführer Reserve und stv. Atemschutzgerätewart), André Siemsen (stv. Gerätewart), Holger Scharf (Atemschutzgerätewart),

Christian Grundorf (Zugführer). whh